Advocaat Weski citeert brieven van Anouar B., die zegt te zijn gemarteld in Marokko

De zwaarbeveiligde 'bunker' van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Beeld EPA

Anouar B., bijgenaamd Zwartkat, was in Marokko gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie die in november 2017 de zoon van een hoge rechter het leven kostte. Een blunder: de schutters zouden de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha F. doodschieten in Marrakesh. B. is inmiddels veroordeeld tot 20 jaar cel.

Martin Kok

In Nederland zou B. onder meer betrokken zijn geweest bij de (pogingen tot) liquidatie van misdaadblogger Martin Kok en de poging een Amsterdamse crimineel te liquideren. Hij zou in juli 2016 bij restaurant ‘t Klein Kalfje aan de Amstel een bom onder de auto van Kok hebben geplaatst, die tijdig werd opgemerkt. Kok werd in december 2016 alsnog vermoord.

In de brieven schrijft B. dat hij ‘voor, tijdens en na’ verhoren is ‘gemarteld, mishandeld, gechanteerd en bedreigd,’ zo citeerde Taghi’s raadsvrouw Weski maandag. De brieven zijn authentiek, verklaarde ze tijdens een inleidende zitting in de zaak Marengo, tegen Taghi en zijn zestien medeverdachten.

‘Schijt aan advocaten’

De Marokkaanse rechercheurs zouden B. hebben gezegd dat ze in Marokko ‘schijt hebben aan advocaten’. Ook vlak voordat Nederlandse rechercheurs aanschoven bij een verhoor, schrijft B. in een toilet te zijn geslagen en zwaar bedreigd.

Hij zou vier maanden ‘hebben gegeten en geslapen’ met handboeien om.

Hij schrijft dat hij in Arabisch gestelde verklaringen moest tekenen, wat hij heeft geweigerd. Zijn Arabisch is gebrekkig.

Verbijsterend

Weski citeerde: “Ze hebben uren aan me lopen trekken en duwen en lopen schreeuwen.”

Weski zegt het onder die omstandigheden verbijsterend te vinden dat de Nederlandse onderzoeksrechter wil dat advocaten schriftelijke vragen indienen zodat die in Marokko aan Anouar B. kunnen worden gesteld. Zo lokt Nederland nieuwe martelingen uit, stelt ze.

Weski wil dat Anouar B. naar Nederland wordt overgebracht voor een verhoor, of dat een videoverbinding wordt opgezet, zodat raadslieden B. rechtstreeks vragen kunnen stellen.

Het Openbaar Ministerie zal maandagmiddag op Weski’s pleidooi reageren.