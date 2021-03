Advocaat: ‘Wees mild voor Shaquille, die onbedoeld vriend Joey doodschoot’

Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Raadsman Gerald Roethof vindt dat de officier van justitie veel te hard is door 4 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk te eisen, en daarmee bijna het strafmaximum dat staat op dood door schuld.

“Het OM wil kennelijk een signaal afgeven, maar waarom moet dat in deze specifieke zaak, ondanks alles wat meespeelt?” vroeg Roethof zich dinsdag af in zijn pleidooi.



Van ‘doodslag’ zal volgens ‘geen enkele redelijke rechter’ sprake zijn, stelt de advocaat – hoewel dat nog wel op de aanklacht staat. Van verwijtbare ‘roekeloosheid’, de zwaarste variant van dood door schuld, moet L. volgens de raadsman ook worden vrijgesproken.



Gedragen als kinderen

“De jongens hebben zich gedragen als kinderen met een wapenpistool. Dat vindt ook het Openbaar Ministerie. Wat is kenmerkend aan kinderen? Hun naïviteit en hun onschuld. Dat ze zich van geen gevaar bewust zijn.”

Roethof had maandagmiddag ‘iets meegemaakt dat hij nooit eerder had meegemaakt’. Toen de oma van Uiterwijk aan het woord kwam ‘in deze in- en intrieste zaak’.

“Je voelde de pijn. Heel bijzonder is het daarom dat ze ondanks haar pijn en verdriet letterlijk zei dat mijn cliënt de kans moet krijgen het allemaal achter zich te laten. Dat ze denkt dat Joey dat ook heeft gewild,” citeerde Roethof haar slachtofferverklaring.

“Shaquille zal de straf de rest van zijn leven met zich meedragen dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vriend. Oma heeft volledig gelijk. Hij kan er nog steeds niet mee omgaan, met de dood van zijn maat. Maar ja, het wapen was in zijn handen toen de kogel Joey dodelijk trof. Laten we luisteren naar de wijze woorden van oma en mild oordelen.”

Woedend

Advocaat Wikke Monster reageerde woedend. “Collega Roethof, scháámt u zich niet? Hoe durft u de woorden van oma te misbruiken voor een aanval op het Openbaar Ministerie? Voor u is het een spel, maar dat is het verder voor niemand in deze zaal. Laat de verzoenende woorden van oma rusten in deze ruimte. Laat ze hun eigen werking hebben. Laat ze voor ons allemaal in stilte een plek van rust en troost zijn.”



De voorzitter van de rechtbank benadrukte dat een advocaat mag doen wat hij of zij van belang acht voor de cliënt, en dat de rechtbank later zal oordelen.