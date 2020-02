Advocaat: vriend Jaïr Wessels probeerde erfenis voor weduwe veilig te stellen

Jair Wessels.

Tegen De R. (33) is 17 maanden cel is geëist. Hij heeft zichzelf niet willen verrijken door zich te ontfermen over de bolide en de horloges, aldus zijn advocaat Wout Morra. Dat hij ‘op alle fronten’ misdrijven pleegt, zoals de aanklagers stelden in hun requisitoir, maakt justitie volgens Morra niet hard.

De weduwe en enkele vrienden Wessels staan deze week terecht voor het witwassen van zijn luxe bolides, exclusieve horloges en tonnen aan contanten. Tegen weduwe Jenilee van den H. (33) is 8 maanden cel geëist. Voor een andere vriend, profvoetballer Gregory N. (32), wil justitie 120 uur werkstraf. De gedachte: misdaad mag ook voor nabestaanden niet lonen.

Verhoor zonder advocaat

De conclusie dat Jaïr Wessels al zijn vermogen met misdrijven had vergaard, trekt justitie ‘erg snel’, aldus advocaat Morra. Door de ‘jammerlijke dood’ van zijn vriend Wessels is het voor De R. ‘een onmogelijke opdracht’ te bewijzen dat die de Mercedes AMG Limousine en de vijf horloges van tienduizenden euro’s wellicht legaal had verworven.

Bovendien heeft de recherche De R. over die luxegoederen als getuige verhoord, zonder advocaat en zonder hem te waarschuwen dat zijn uitspraken tegen hem konden worden gebruikt, terwijl hij allang verdachte was en recht had op bijstand en die ‘cautie’.

Enorme bedragen

Dat De R. enorme bedragen op zijn rekeningen stortte of uitgaf, kan hij wel degelijk goeddeels verklaren. Volgens Morra zijn tal van documenten ingediend die aantonen dat hij in 2014 87.600 euro had overgehouden aan de verkoop van een perceel met een huis in Suriname, van zijn stiefvader, en dat hij forse giften kreeg van zijn biologische vader die in Nigeria fortuin maakte in de olie, diamanten en rijst.

De Audi die De R. kocht was betaald van geld dat zijn echtgenote van haar zus had geleend.

Het vuurwapen dat hij in een Gucci-heuptasje in huis had, was van Wessels, al had hij het uiteraard niet voor hem mogen bewaren. De uitkeringsfraude en valsheid in geschrifte waarvan De R. is beschuldigd, rechtvaardigen geen zware straf, vindt Morra, die denkt aan hooguit 6 maanden cel en eventueel een taakstraf.

Ook de advocaten van de weduwe en de profvoetballer vroegen de rechtbank donderdag niet mee te gaan in de strafeisen.

Liquidatie

In een grote strafzaak zal de komende jaren een forse groep verdachten terechtstaan voor onderwereldmoorden, waaronder de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, op 7 juli 2017 op een parkeerplaats bij het station van Breukelen. Zij zouden hebben gemoord in opdracht van Ridouan Taghi.

Tegen Wessels liep al driekwart jaar een witwasonderzoek toen hij werd doodgeschoten