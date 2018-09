Advocaat vergist zich: Crimineel toch niet aangehouden

Zo zie je maar hoe gevaarlijk het is bijnamen aan verdachten te koppelen, zoals het Openbaar Ministerie vaak ook erg makkelijk doet in strafzaken

Woensdag leek de Spaanse advocaat van die tweede verdachte te bevestigen dat 'Kikker' was gearresteerd, zoals in het Amsterdamse criminele milieu ook werd aangenomen. Dat was waarschijnlijk het gevolg van een misverstand om die bijnaam.



"Blijkbaar is sprake van een persoonsverwisseling, want Abdelhamid A. blijkt níet te zijn gearresteerd en is ook geen verdachte," zegt Kuijpers. "Zo zie je maar hoe gevaarlijk het is bijnamen aan verdachten te koppelen, zoals het Openbaar Ministerie vaak ook erg makkelijk doet in strafzaken. Voortdurend worden berichten op grond van bijnamen aan personen gekoppeld, maar dat geeft enorme risico's."



Vingerafdrukken

De vermoede schutter Hicham M. (23) is op grond van een Europees aanhoudingsbevel inmiddels over de dubbele liquidatie verhoord maar ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag. Dat zijn vingerafdrukken zitten op het moordwapen dat in de buurt van de moordplek is gevonden, moet zijn gekomen doordat hij dat wapen ooit eerder heeft vastgehad, zegt hij.



M. zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidaties en een mislukte moordpoging. Hij blijft in Nederland in de cel.