Advocaat van verdachte overvaller van Dusan Tadic wraakt rechtbank op laatste moment

Dusan Tadic, inmiddels speler van het Turkse Fenerbahçe, voor de bekerfinale tussen Ajax en PSV. Beeld Raymond Smit/Getty Images

Waarom advocaat Niek Hendriksen dat heeft gedaan, wil hij niet toelichten. Hij stelt alleen dat het te maken heeft met stukken die op het allerlaatste moment zijn ingediend. Hendriksen heeft het wrakingsverzoek schriftelijk gedaan.

Wat de rechtbank nu gaat doen, is nog onbekend. Het wraken van de rechter betekent dat advocaat en verdachte de rechters verdenken van vooringenomenheid. Dat betekent dat er misschien eerst andere rechters moeten komen.

Net als zijn eerder veroordeelde kameraad Mohamed El K. ontkent Mohammed F. dat hij ook maar iets met de overval op de toenmalige Ajaxvoetballer te maken te hebben. Draaideurcrimineel El K. werd desondanks veroordeeld tot zes maanden cel (waarvan vier voorwaardelijk) voor het geweld dat hij gebruikte tegen Tadic, die lichtgewond raakte.

El K. werd niet veroordeeld voor poging diefstal van, bijvoorbeeld, het peperdure horloge van Tadic. Die poging kon niet bewezen worden. Toch ging El K. in beroep.

Dna van tweelingbroer

Zijn kameraad Mohammed F. ontkent ook bij hoog en bij laag. Zelfs voor dat dna op die gevonden sigarettenpeuk heeft hij een verklaring: dat moet van zijn eeneïige tweelingbroer zijn, maar die weigert zijn dna af te staan om te checken of die peuk echt van hem was. Justitie gaat er vanuit de juiste broer in het vizier te hebben, al heeft de rechter-commissaris in een eerder stadium al besloten F’s voorlopige hechtenis op te heffen.

Tadic werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht nadat hij uit eten was geweest. Eenmaal bij zijn huis in Amsterdam-Zuid, zag hij twee mannen staan. Toen bleek dat die het op hem hadden gemunt, vermoedelijk vanwege het dure horloge om zijn pols, zette Tadic het op een lopen.

De twee mannen wisten hem met een scooter klem te rijden. Na een korte uitwisseling van wat klappen over en weer, deed de voetballer alsof hij zich overgaf, om het vervolgens opnieuw op een lopen te zetten. Uiteindelijk vluchtte hij een hotel in en waarschuwde de politie.

Later bleek dat er een peilbaken in de uitlaat van de auto van de voetballer zat. Op camerabeelden uit de omgeving was te zien hoe mannen met helmen op, voorafgaand aan de poging tot beroving, stonden te wachten. De politie herkende in de beelden Mohamed el K., die in het verleden werd gerekend tot de Top 600 (van veelplegers), en Mohammed F.