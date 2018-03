Advocaat Van Aartsen: 'Gemeente doet genoeg tegen fietsjungle'

Bakker stoort zich al jaren aan fietsers die tegen het verkeer in of door rood rijden, die met grote vaart over de stop of over een zebrapad racen, of met volle boodschappen en een kind achterop al append een kruispunt oversteken.



Zijn vrouw heeft een lijst gemaakt met alle incidenten die zij het afgelopen half jaar hebben meegemaakt. Bakker hield een pijnlijke heup over aan een aanrijding bij de Haarlemmerstraat; bij het verlaten van de groenteboer op de Korte Prinsengracht bleef een fietser haken in zijn overhemd.



Toen hij na een aanrijding op de Brouwersgracht de fietser aansprak kreeg hij als antwoord een opgestoken middelvinger en te horen: "dit is Amsterdam, hier gelden andere regels."