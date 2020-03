Advocaat Taghi: Nederlandse OM heeft veel fouten gemaakt

Veelvoudig liquidatieverdachte Ridouan Taghi is zwaar mishandeld bij zijn arrestatie in Dubai, en onrechtmatig naar Nederland overgevlogen. Zo luidde de belangrijkste verdedigingslijn van zijn advocaat Inez Weski op de openingsdag van zijn proces.

In Taghi’s afwezigheid vroeg de raadsvrouw in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Osdorp heel veel extra informatie, waarmee ze wil aantonen dat onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse Openbaar Ministerie zo veel is misgegaan dat het hele Marengo-proces tegen Taghi van tafel moet.

Weski schetste in geuren en kleuren het verhaal zoals Taghi het haar had verteld over zijn wederwaardigheden in Dubai en het gecharterde vliegtuig waarmee hij vlak na zijn arrestatie van Dubai naar Nederland werd overgevlogen.

Gebroken neus

Met zijn ogen vrijwel dichtgeslagen, met een gebroken neus en zelfs met de afdruk van een legerlaars over de helft van zijn gezicht was hij in het vliegtuig gezet, vertelde Weski door, terwijl hij zelf had laten weten naar Marokko uitgeleverd te willen worden. Onder degenen die hem in elkaar sloegen zouden ook Marokkaanse opsporingsambtenaren zijn geweest.

In dat door Nederland gecharterde vliegtuig werd Taghi door zwaarbewapende specialisten van de Dienst Speciale Interventies bewaakt. Er hing ‘een feeststemming’ vanwege zijn jarenlang verwachte arrestatie en overheidsfunctionarissen zoals de leider van de delegatie ‘waren kennelijk soms beschonken’.

De geboeide Taghi had pijnlijke oordopjes in gekregen en op zijn zwaargehavende en geblinddoekte hoofd was daaroverheen een al even pijnlijke ‘zware’ koptelefoon gezet, maar doordat die scheef stond en niet was aangezet, kreeg hij met een half oog en oor naar zijn zeggen toch nogal wat mee van wat in het vliegtuig gebeurde.

De beschonken leidinggevende zou met de meegekomen trauma-arts consequent over ‘die mokkels’ hebben gesproken waar de twee stewardessen werden bedoeld. Hoewel hij zwaargewond was, controleerde die arts alleen zijn hartslag.

De delegatieleider zou vanwege zijn ‘gebrekkige Engels’ en door zijn ‘kennelijke dronkenschap’ de stewardessen niet goed hebben kunnen verstaan, maar Taghi maakte uit hun antwoorden op dat het vliegtuig uit Praag kwam – en niet uit Nederland, zoals logisch zou zijn, en wat bij Taghi vragen oproept.

Inez Weski, de raadsvrouw van Taghi. Beeld ANP

‘Geen enkel vertrouwen’

Raadsvrouw Weski wil uitvoerig onderzoek kunnen doen naar het optreden van de Nederlandse, Marokkaanse en Dubaise autoriteiten, zeker omdat ze geen enkel vertrouwen heeft in de verslaglegging door de betrokkenen.

Namens het Openbaar Ministerie repliceerden de drie aanklagers na twee uur bedenktijd zeer bondig.

Het kan best zo zijn dat ‘de verdediging niets gelooft van de processen-verbaal over de arrestatie en de overlevering van Taghi’, maar ‘het verhaal met een hoog sensatiegehalte’ dat Weski namens Taghi had ontvouwd, ‘bevat juridisch niets relevants’.

Als Taghi de Nederlandse autoriteiten verwijt dat hij in Dubai zo zwaar is mishandeld, dan bevreemdt zijn antwoord toen de onderzoeksrechter drie dagen na zijn aankomst in Nederland opmerkte dat hij er slecht uitzag. Volgens justitie zei Taghi: “Ik zie er nu juist best goed uit. Eerder zaten mijn ogen helemaal dicht en mijn neus is gebroken, maar hier in Nederland ben ik goed behandeld.”

Weski: “Deze woorden sprak hij nadat hij 72 uur niet had geslapen. Die mogen nu niet tegen hem worden gebruikt.”

Taghi is kort na zijn aankomst uitvoerig medisch onderzocht. Een aanklager merkte enigszins geagiteerd op dat justitie op Weski’s klemmende verzoek tot nu toe niets bekend had gemaakt over zijn toestand. “Vandaag komt de raadsvrouw onaangekondigd ineens met dit verhaal naar buiten.”

De rechtbank maakt vrijdag 13 maart de besluiten bekend over de verzoeken die Weski heeft gedaan.