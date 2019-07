Advocaat Taghi: ‘Beschuldigingen kroongetuige met recherche bij elkaar gepuzzeld’

Inez Weski Beeld ANP

Dat stelde Taghi’s advocaat Inez Weski woensdagmiddag op de eerste inleidende zitting waarop de zaak van haar nog altijd voortvluchtige cliënt aan de orde kwam. “In de meeste absurde zin lees je hoe antwoorden worden voorgezegd,” zei Weski. “Hij is steeds getraind en bijgespijkerd. (..) Hij krijgt alles voorgekauwd, het lijkt op instuderen.”

De raadsvrouw zei het ‘opmerkelijk en jammer’ te vinden dat het Openbaar Ministerie niet over Taghi spreekt als verdachte, maar ‘zonder reserve’ alsof vast staat dat hij de dader is.

De basis onder het bewijs is een lange reeks zeer concrete, onthulde, versleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) over liquidaties en moordplannen plus de 1500 pagina’s aan verklaringen van kroongetuige Nabil B.

Weski wil de kroongetuige uiteindelijk ‘zonder inhoudelijke beperkingen’ vragen mogen stellen. Nabil B. moet dan niet ‘zijn dichtgeplamuurd’ en vermomd onder een pruik. De raadsvrouw wil het traject voorafgaand aan Nabil B.’s biecht geheel ‘in kaart brengen’. “Wiens wetenschap debiteert Nabil B. eigenlijk en waarom?”

Ze wil donderdag ‘best wel een paar vragen stellen’ aan de kroongetuige, maar net zoals de andere raadslieden wil ze het echte grillen van de spijtoptant bewaren voor later, als ze het complete dossier heeft (gelezen).