Advocaat: 'Shurandy S. zwaarder straffen stopt geweld niet'

Hij beperkte zich vooral tot een strafvoorstel omdat S.' schuld wel vast staat. Justitie heeft een celstraf van 28 jaar geëist tegen S.



In zijn pleidooi wees Flokstra er op dat de tijd van openbare terechtstellingen ter afschrikking voorbij is. Hij vroeg om 'straf naar mate van schuld'.



"Onschuldig slachtoffer, of niet? Broer van een kroongetuige, of niet? Aanslag op de rechtsstaat, of niet? Verharding in het criminele milieu, of niet? Daar zou voor mijn cliënt geen verschil in mogen zitten."



Alleen zwaarder straffen 'zal de golf van geweld niet stuiten', aldus Flokstra.