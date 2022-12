Advocaat Sander Janssen kandidaat voor de Eerste Kamer voor D66

Advocaat Sander Janssen. Beeld ANP / ANP

Op Twitter schrijft hij de politiek in te willen omdat hij zich druk maakt over de samenleving ‘en hoe we met elkaar omgaan’. “Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik heb niet de indruk dat het er in de wereld of in Nederland beter op wordt.”

De advocaat doelt met name op de polarisatie in verhitte debatten, die hij de afgelopen jaren met name op Twitter voerde, en die ‘veel lelijkheid en boosheid’ opleverden.

Janssen is specialist op het gebied van kroongetuigen en getuigenbescherming. In 2013 promoveerde hij aan de Leidse Universiteit met een proefschrift over dat onderwerp.