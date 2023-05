Advocaat Randall D.: ondervragingsrecht geschonden in liquidatiezaak

Rechtbanktekening van Randall D. (rechts) en medeverdachte Emylio G. Beeld ANP

De 41-jarige Randall D. heeft er al een heel leven in de misdaad opzitten. Vanaf zijn 18de werd hij regelmatig veroordeeld voor wapenbezit en drugsdelicten. Later volgden ook straffen wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en gewelddadige berovingen.

In 2015 zou hij, volgens een anonieme bedreigde getuige, promotie hebben gemaakt binnen de zware georganiseerde misdaad. D. zou betrokken zijn geweest bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom. De 43-jarige Boom werd in 2015 voor een school in Zaandam doodgeschoten met automatische wapens. Diverse kinderen waren ooggetuige van de moordpartij.

Anonieme verklaringen

Ook zijn er anonieme getuigenverklaringen waarin gesteld wordt dat D. in 2018 betrokken zou zijn geweest bij de dood van de 17-jarige, onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi. Die werd in januari 2018 doodgeschoten door twee gemaskerde mannen die het voorzien hadden op een ander: de 19-jarige Gianni L. Het beoogde slachtoffer werd neergeschoten maar overleefde. Een 20-jarige vrouw die ook in het buurthuis aanwezig was, werd door beide benen geschoten en raakte blijvend gehandicapt.

Onlangs eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen Randall D. Ook voor zijn medeverdachte Emylio G., die naast de moord in het buurthuis op Wittenburg tevens verdacht wordt van de moord op Siegmar Flaneur in februari 2015, vroeg justitie levenslang.

De belastende verklaringen van twee anonieme bedreigde getuigen vormen het belangrijkste bewijs tegen Randall G.

Beiden spraken aanvankelijk als informant met het Team Criminele Inlichtingen (TCI), van de politie. TCI-informatie mag echter niet als bewijs gebruikt worden in een strafzaak. Om de TCI-informatie te kunnen gebruiken moet de status van een informant worden omgezet naar die van een anonieme bedreigde getuige. Vervolgens kunnen verklaringen afgelegd worden bij de rechter commissaris. Die tellen wél als bewijs, mits de procedure goed gevolgd is.

Laat toegevoegd

Advocaten kunnen vervolgens schriftelijk vragen stellen aan de anonieme bedreigde getuige(n). In de zaak Randall D. werden de verklaringen van de anonieme bedreigde getuigen echter betrekkelijk laat aan het dossier toegevoegd. “We kregen ze pas drie weken voor de inhoudelijke behandeling,” aldus Alexander Admiraal. “We hebben vervolgens 600 vragen opgegeven. Er is er niet één van gesteld aan de anonieme bedreigde getuigen.”

Volgens de raadsman is daarmee de procedure niet correct verlopen en moeten de verklaringen van de twee anonieme bedreigde getuigen in de zaak van zijn cliënt van tafel. Tijdens zijn verweer betoogde de advocaat dat het ondervragingsrecht geschonden is.

“Mogelijk meerdere tegenstanders in criminele milieu die belangen kunnen hebben om cliënt levenslang op te laten sluiten, hebben verklaringen afgelegd. Die zijn voor ons nu niet te toetsen.”

Woensdag gaat de zaak verder. Dan houden de advocaten van medeverdachte Emylio G. hun pleidooi.