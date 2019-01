Advocaat pleit voor vrijspraak van verdachte flatbrand Diemen

Volgens Plasman 'blijkt uit niets' dat Simona I. de brand heeft uitgelokt. Dat zei hij maandagmiddag in de rechtszaal.



De officier van justitie eiste vrijdag een celstraf van achttien jaar tegen de 24-jarige vrouw voor het uitlokken van brandstichting en voor poging tot oplichting van de verzekering. Tegen de andere twee verdachten werd 16 en 17 jaar geëist.



Verzekeringsgeld

Hoewel Simona I. eerder toegaf het brandstichtingsplan te hebben beraamd om verzekeringsgeld op te strijken, kwam het idee volgens Plasman van haar ex-schoonzus, Serena Z. en haar broer Guillermo I.



De raadsman zei maandagmiddag in de rechtszaal dat Serena Z. in verband wordt gebracht met acht branden. Twee weken voor de fatale brand in de studentenflat aan de Rode Kruislaan, is er brand geweest in de woning van Z.



Uitkering

Daarna volgde een verzekeringsuitkering van meer dan tienduizend euro. Een paar dagen later, op 4 juli, zou er in de woning van de broer van Serena Z. wederom een brand zijn geweest en werd 'een onbekend geldbedrag uitgekeerd'.



Dat Simona I. na de brand wist dat er een dodelijk slachtoffer was gevallen en alsnog aangifte deed van brandstichting én een schadeclaim indiende van meer dan zeventigduizend euro, is volgens Plasman geen bewijs voor uitlokking.



Gilermo I. bekende afgelopen vrijdag de brand met iemand anders te hebben gesticht. Tegen hem werd een celstraf van 16 jaar geëist. Eerder werd al bekend dat de 25-jarige Gilermo I. een laag cognitief vermogen heeft.



Gave van het woord

Zijn raadsman, Christian Flokstra, schonk daar aan het begin van zijn verweer aandacht aan. De manier waarop de verdachte vrijdag spijt betuigde in de rechtszaal -waar ook nabestaanden en slachtoffers aanwezig waren - viel bij de rechter niet goed.



Die zei vrijdag dat de man 'niet echt het gave van het woord heeft' en woorden gebruikte die pijnlijk zijn voor de slachtoffers. Ondanks dat hij 'zich onbeholpen uitte was zijn berouw echt' zei Flokstra.



Volgens de raadsman had de 25-jarige verdachte niet nagedacht over de gevolgen 'die niemand wilde. Ook mijn cliënt niet'. Flokstra noemde de daad een roekeloze handeling waarbij Gilermo I. zelf ook 'het loodje had kunnen leggen'.



Brandweer

Toch vond de advocaat dat het overlijden van de 27-jarige bewoner David Swart niet toe te rekenen is aan de 25-jarige verdachte. Flokstra: ook de miscommunicatie bij de brandweer speelde daar een rol in.



Plasman en Flokstra wezen tijdens hun verweer beiden naar de communicatiefouten die zijn gemaakt door de brandweer. Uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid bleek eerder al dat de communicatie tussen brandweerlieden niet goed is geweest.



Volgens Flokstra is het overlijden van de 27-jarige bewoner ook het gevolg van de fouten die door de brandweer zijn gemaakt.