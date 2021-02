Advocaat: ouders in container gegooide baby dachten dat kindje dood was

Beeld ANP

Volgens de advocaat had niemand in hun omgeving door dat het het meisje zwanger was. De bevalling vond zonder toezicht van anderen plaats. “Toen ze later vernamen dat het meisje nog leefde, hebben ze zich bij de politie gemeld.”

De ouders zijn vrijdag aangehouden. Het gaat om twee Amsterdamse minderjarigen van zeventien jaar. Beiden worden verdacht van poging tot kindermoord. De moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, werd ook aangehouden. Ze is donderdag door de officier van justitie heengezonden en haar rol wordt verder onderzocht.

De pasgeboren baby, een meisje, werd in een ondergrondse vuilcontainer gevonden. Ze lag in een grote gele Jumbotas toen een buurtbewoner tijdens het weggooien van haar vuilniszakken gehuil uit de container hoorde komen. Het meisje is inmiddels stabiel en maakt het goed.