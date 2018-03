Advocaat 'Noffel' wraakt rechters in strafzaak

Een andere combinatie van rechters, de zogeheten 'wrakingskamer' van de rechtbank, moet beoordelen of de rechters inderdaad de schijn hebben gewekt bevooroordeeld te zijn.



Woensdag had de rechtbank in 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp willen beginnen met de behandeling van de zaak waarin 'Noffel' er (voornamelijk) van wordt beschuldigd de mislukte moordpoging op 'Pjotr' R. te hebben aangestuurd vanuit zijn onderduikadres in Ierland. Advocaat Weski vroeg echter opnieuw om uitstel van de zaak, zoals ze ook op inleidende zittingen al meermaals had gedaan.



Server

Weski vindt dat de verdediging onvoldoende de gelegenheid heeft gekregen zelf nader onderzoek te doen naar cruciaal bewijs: tekstberichten die zijn opgediept uit een in Canada in beslag genomen computerserver. Via die server verstuurden tal van Nederlandse criminelen versleutelde tekstberichten via hun encrypte 'PGP-smartphones' (Pretty Good Privacy).



De inbeslagname heeft in de visie van justitie een schat aan bewijs opgeleverd tegen vele criminelen. De aanklagers in de zaak tegen 'Noffel' zien in het uit de server opgediepte mailverkeer volop bewijs dat hij de smartphone gebruikte waarmee de moordpoging werd aangestuurd.



Data

Weski vindt dat ze bij lange na niet genoeg de kans heeft gekregen zelf onderzoek te doen naar de enorme berg data die uit de computerserver is opgediept; de manier waarop de recherche de volgens justitie relevante berichten heeft geselecteerd en de juridische én technische onvolkomenheden die zij ziet in de procedures.



De rechtbank verwierp al Weski's verzoeken en wil doorgaan met het proces, zo liet de voorzitter woensdag in de namiddag weten. Daarop deed Weski haar wrakingsverzoek.