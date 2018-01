Advocaat 'Noffel' wil uitstel strafzaak

Volgens de raadsvrouw is het onmogelijk het bewijs te controleren dat het Openbaar Ministerie tegen hem inbrengt.



Het proces zou op 7 maart moeten beginnen, maar de verdediging heeft nog 'extreem lange tijd nodig' om alle data die tegen F. zijn ingebracht te onderzoeken, áls dat ooit mogelijk zou zijn. Volgens Weski is deugdelijke controle waarschijnlijk sowieso ondoenlijk.



Litanie

Weski stak vrijdagmorgen opnieuw een urenlange litanie af tegen de rechtbank. Vrijwel al het bewijs tegen F. is afkomstig uit een in Canada in beslag genomen computerserver die hij volgens het Openbaar Ministerie gebruikte voor zijn versleutelde communicatie via PGP-Blackberries (Pretty Good Privacy).



Vanuit het mailadres dat F. volgens justitie gebruikte, werden de uitvoerders van de mislukte aanslag in niet mis te verstane bewoordingen ter verantwoording geroepen.



Het Openbaar Ministerie denkt te kunnen aantonen dat F. de 'Buik' of 'Tijger' is die het mailadres gebruikte. F. ontkent dat.



Enorme hoeveelheid data

Weski probeert al maanden onderzoek te doen naar de manier waarop de recherche, het Openbaar Ministerie en deskundigen de enorme hoeveelheid data uit de server onderzoeken, maar ze valt daarbij naar eigen zeggen van de ene verbazing in de andere.



In lijn met deskundigen die ze zelf heeft ingeschakeld, stelt ze dat volstrekt niet meer is te controleren hoe de voor deze strafzaak relevante data zijn geselecteerd en of dat 'juridisch en technisch' deugdelijk is gebeurd. Zij wil alle data uit de server kunnen onderzoeken, maar dat is haar verboden.



"Het Openbaar Ministerie heeft een emmertje geschept uit die oceaan van data, waarin de verdediging wat mag rondspartelen." Weski wil onder meer kunnen zoeken naar materiaal dat haar cliënt ontlast.



Het Openbaar Ministerie vindt uitstel van het proces niet nodig. De werking van de zoekmachine die de computerserver doorzoekt is volgens officier van justitie Alexandra Bijleveld weliswaar 'technisch complex', maar de onderzoeksresultaten zijn eenvoudig te behappen. "Vergelijk het met de doorzoeking van een woning. Als daar telefoons en computers in beslag worden genomen, worden die ook met software uitgelezen."



Verwarring zaaien

Weski probeert met haar vele vragen en opmerkingen volgens de aanklagers 'verwarring te zaaien'. Ze probeert 'tijd te rekken' om de rechtbank er toe te verleiden F. vrij te laten in afwachting van het proces.



Dat het in beslag genomen emailverkeer niet meer betrouwbaar is, vinden de officieren van justitie onzin. Bijleveld: "Door speculaties wordt twijfel gezaaid over de integriteit van de mails."



De rechtbank moet nog over de verzoeken van Weski beslissen. De uitvoerders van de aanslag, die Peter R. overleefde door zich zwaargewond vanuit zijn auto in een sloot te laten zakken, zijn al veroordeeld tot straffen oplopend tot twintig jaar.



