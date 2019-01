Advocaat 'Noffel' wil opheldering over betrokkenheid Iran bij moord

Kennelijk is er wel een verband Advocaat Weski

In een brief aan de Tweede Kamer schreven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) begin deze maand dat Nederland via de Europese Unie (bescheiden) sancties aan Iran heeft opgelegd vanwege 'de sterke aanwijzingen' die buitenlandse en binnenlandse veiligheidsdiensten zien dat Iran de hand had in de liquidaties van staatsvijanden in West-Europa.



Daaronder zijn ook de moord op Mohammed Reza Kolahi Samadi, op 15 december 2015 in Almere, en de liquidatie in 2017 van een Iraanse activist in Den Haag.



Door die liquidaties is volgens de regering 'de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze geschonden'. Ze noemen dat in de brief 'onaanvaardbaar'.



Motieven

Weski haalt aan dat Iran volgens de brief 'is gevraagd mee te werken aan strafrechtelijk onderzoek'. "Is dat inderdaad inmiddels gevraagd? Zo ja, met welke resultaten? Zo nee, waarom niet? Kan dat alsnog?"