Advocaat: ‘Mourad O. reed te hard op A2, maar wist niet dat hij dicht op beveiligd transport John van den Heuvel reed’

Misdaadverslaggever John van den Heuvel. Beeld ANP Kippa

Dat stelt zijn advocaat Veerle Hammerstein zaterdag in een korte verklaring. Hoewel de Utrechtse verdachte ‘in beperkingen zit’ en geen contact mag hebben met de buitenwereld, heeft het Openbaar Ministerie ingestemd met een korte verklaring omdat Mourad O. en zijn bedrijfje op sociale media zwaar onder vuur liggen. Daar wordt de verdachte met zijn volle naam genoemd, net zoals zijn vader en een broer, en zijn bedrijf in laadpalen.

Volgens Hammerstein is haar cliënt meteen gestopt toen hij op de A2 een stopteken kreeg van de politie. ‘Hij werkt mee aan het onderzoek. In zijn auto zijn geen strafbare goederen aangetroffen’, stelt de advocaat.

‘Hoewel de onrust die bij de politie is ontstaan te begrijpen is, is het van belang het onderzoek af te wachten alvorens mijn cliënt in de media als dader van een zeer ernstig misdrijf neer te zetten. Nu tot op heden niet is uitgesloten dat een en ander op een misverstand berust, verzoek ik de media de privacy van mijn cliënt en van zijn bedrijf te respecteren,’ aldus Hammerstein in de verklaring.

De officier van justitie besloot vrijdag dat Mourad O. nog zeker drie dagen in de cel moest blijven op verdenking van het voorbereiden van een ernstig misdrijf.