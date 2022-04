Advocaat ‘moordmakelaar’ Najim el A. en OM kiften over inhoud strafdossier: is er sprake van ‘stemmingmakerij’?

Najim el A. wordt vooralsnog niet meer formeel verdacht van voorbereiding van de aanslag op Anis B., waarbij Ayla Mintjes omkwam. Wel verdenkt het OM hem van het voorhanden hebben van een flink wapenarsenaal met ‘een misdadig doel’. Beeld Dingena Mol

Advocaat Jill Leyten wil de twee mannen van wie vingerafdrukken zijn gevonden, alsnog verhoren. Volgens haar kunnen zij mogelijk de ontkennende verklaring van El A. over de betrokkenheid rondom de wapens bevestigen. Mogelijk zal ze later betogen dat de rechtbank consequenties moet verbinden aan het weghouden van de informatie door het Openbaar Ministerie.

De officieren van justitie spraken donderdag op de laatste inleidende zitting in de zaak van ‘stemmingmakerij’, omdat de gegevens volgens hen niet ‘bewust en opzettelijk zijn weggelaten’. Ze noemden meerdere pagina’s in het lijvige dossier waarop de belangrijkste informatie volgens hen wel degelijk staat. Bovendien pleiten twee andere vingersporen volgens de aanklagers Najim el A. niet vrij.

Ayla Mintjes

Najim el A. wordt vooralsnog niet meer formeel verdacht van voorbereiding van de aanslag op Anis B., waarbij Ayla Mintjes dodelijk werd getroffen. Wel verdenkt het Openbaar Ministerie hem van het voorhanden hebben van een fors wapenarsenaal met ‘een misdadig doel’.

Drie dagen nadat Mintjes was doodgeschoten deed een arrestatieteam een inval in een portiekflat in de Nolensstraat in Geuzenveld, waar de moeder van Najim el A. woont. Hij werd er aangetroffen in een zolderberging, samen met Renato ‘Nato’ F. (35), die de plegers van de aanslag op 16 mei volgens justitie had gechauffeerd.

De sporen en vingerafdrukken van El. A. werden gevonden op allerlei plekken in de berging, waar zware wapens, wapenonderdelen en handgranaten lagen opgeslagen.

Identiek aanvalsgeweer

Op beelden die op onder meer de telefoon van Najim el A. zijn gevonden, staat een aanvalsgeweer dat volgens een deskundige identiek is aan een aanvalsgeweer in een van de twee zolderbergingen. Een patroon in een garagebox van de portiekflat aan de Nolensstraat komt overeen met de opvallende hulzen die na de moord op Mintjes in de Maassluisstraat zijn gevonden.

De rechtbank behandelt het proces tegen Najim el A., Renato F. en de vermoedelijke schutters Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22) vanaf 12 mei.