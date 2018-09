Advocaat: milieuzone weert schonere brommers

De gemeente zet vraagtekens bij de test waarmee Mathijsen de uitstoot heeft gemeten

Voor brommers omspant die namelijk de hele bebouwde kom terwijl oude bestelauto's alleen buiten de Ring moeten blijven. Ook vinden ze de ontheffing voor oudere brommers en de compensatie die de gemeente geeft voor eigenaren die afstand doen van hun oude brommer te karig.



2025

De gemeente betwist niet dat in de stad jonge tweetaktscooters te vinden zijn die voor meer luchtvervuiling zorgen dan sommige andere, oudere brommers die de stad sinds dit jaar niet meer in mogen.



Maar, zo betoogt de gemeente, alle brommers zijn vervuilend. De milieuzone is een tussenstap op weg naar 2025 wanneer alleen emissieloze, elektrische brommers nog welkom zijn.



Deze milieuzone is een overgangssituatie met de bedoeling eerst maar eens de bijzonder vervuilende tweetaktbrommers te weren. Die stammen veelal van voor 2011.



Maar bij de kentekenregistratie is niet vastgelegd of de brommer op tweetakt of viertaktbrandstof rijdt. Vandaar dat de stad is uitgegaan van het moment dat de brommer voor het eerst op de weg is gekomen.



Vraagtekens

De gemeente zet overigens wel vraagtekens bij de test waarmee Mathijsen de uitstoot van zijn brommer heeft gemeten. De apparatuur die gebruikt is, is eigenlijk bedoeld voor apk-keuringen van auto's.



Mathijsen vindt dat de gemeente de mogelijkheid moet geven om per brommer een ontheffing te krijgen als kan worden aangetoond dat de vervuiling binnen bepaalde maatstaven blijft.