Advocaat Meijering: Holleeder wilde mij doden

Dat zei Meijering in het programma RTL Late Night met Twan Huys op maandag, de vijftigste dag van de rechtzaak tegen Holleeder.



De advocaat zei dat hij betrouwbare informatie had gekregen dat Holleeder hem wilde doden. "Hij wilde mij vermoorden omdat hij het niet zo leuk vond dat ik voor Dino Soerel optrad."



Serieus

Volgens Meijering waren er twee mensen die hem dat kwamen vertellen. Hij nam het dreigement direct serieus. "Er is alle reden om Holleeder serieus te nemen op dit gebied."



Meijering ging vervolgens naar het kantoor van Stijn Franken, destijds de advocaat van Holleeder. "Hij vertelde me dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Toen ben ik naar buiten gelopen en wie stond er natuurlijk weer om het hoekje, met zijn brommertje en deed alsof hij me niet zag," vertelde Meijering, doelend op Holleeder zelf.



De advocaat besloot hem een hand te geven. "Ik dacht: misschien kan ik indruk maken."



Valse verklaring

Meijering is kantoorgenoot van advocate Bénédicte Ficq, die in 2011 de raadsvrouw was van Dino Soerel, die levenslang kreeg in het liquidatieproces Passage. Holleeder liet onlangs weten dat hij destijds zelf werd bedreigd door Ficq, die hem onder druk zou hebben willen zetten om een valse verklaring af te leggen over Soerel.



Meijering zei verder dat hij Holleeder maar een keer had ontmoet.



