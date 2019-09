Advocaat kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Buitenveldert

In Buitenveldert is advocaat Derk Wiersum (44) doodgeschoten. Hij was onder meer raadsman van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi.

Om 7.30 uur kreeg de politie een melding van de schietpartij op de Imstenrade in Buitenveldert.

De schutter is volgens de woordvoerder van de politie te voet gevlucht in de richting van de Van Boshuizenstraat. Het zou gaan om een man van tussen de zestien en twintig jaar oud. Hij heeft een slank postuur, is zo’n 1 meter 75 lang, was in het zwart gekleed en had een capuchon op.

Nabil B., wiens advocaat het slachtoffer van de schietpartij in Buitenveldert is, werd vorig jaar maart gepresenteerd door justitie als belangrijke kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi en Said Razzouki (de meest gezochte criminelen van Nederland) als kopstukken van een gevreesde moordbende.

Onschuldige broer

De Utrechter (32) was betrokken bij meerdere liquidaties en kent de organisatie van binnenuit. Omdat hij zelf klem kwam te zitten in het criminele milieu, besloot hij over te lopen naar justitie. Een week nadat hij als kroongetuige werd gepresenteerd, werd zijn volstrekt onschuldige broer als vergelding vermoord in Noord.

Direct daarna werden zijn andere familieleden in allerijl in safehouses ondergebracht. Zij worden nog steeds intensief beschermd.

Recent werd bekend dat Nabil B. zo ontevreden is over de bescherming die het Team Getuigen Bescherming (TGB) biedt, dat hij een deel van zijn beschermingsdeal met het OM heeft opgezegd. Daarmee verklaart hij zichzelf als het ware vogelvrij en zet hij het OM onder druk om zijn veiligheidssituatie te verbeteren.

AMSTERDAM: Ivm verdachte situatie zoekt politie in omgeving v. Boshuizenstraat naar een man, 16-20 jr, slank postuur, 1.75m, zwart gekleed, hoodie. Iets gezien? Bel 112. https://t.co/MTapDtVSHm Burgernet N-Holland