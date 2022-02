Advocaat: gijzelnemer Apple Store overleden

Gekleed in een camouflagepak hield A. een klant van de winkel urenlang onder schot. Beeld ANP

Dat laat advocaat Jan-Kees van den Brink op verzoek van de moeder van A. weten aan Het Parool. “Hij was niet meer aanspreekbaar en is inmiddels overleden,” zegt Van den Brink.

De raadsman stond A. in het verleden meermaals bij in strafzaken. Omdat A. niet bij kennis is geweest, heeft hij niet om een advocaat kunnen vragen. Van den Brink benadrukt dan ook dat hij namens de moeder van A. spreekt en niet namens zijn oud-cliënt.

Gijzeling duurde 5 uur

Abdel Rahman A. liep dinsdag aan het eind van de middag, gehuld in een camouflagepak waaraan explosieven bevestigd waren, met twee vuurwapens de Apple Store aan het Leidseplein in. Hij schoot tenminste vier keer op de politie die op de melding van een overval af kwam en zette vervolgens een 44-jarige Bulgaarse klant van de winkel een wapen op het hoofd.

Wat volgde was een gijzeling die 5 uur duurde.

Een enorme politiemacht en zwaarbewapende eenheden van onder andere de Dienst Speciale Intreventies (DSI) kwamen ter plekke om de situatie tot een goed einde te brengen. Ook waren er gesprekken met onderhandelaars van de politie.

Aan het begin van de gijzeling zocht A. zelf contact met de politie. Hij eiste uiteindelijk 200 miljoen aan cryptovaluta. In het pand beleefde medewerkers en klanten van de Apple Store ondertussen hachelijke momenten. Vier mensen zaten in doodsangst verstopt in een kast. Op de bovenverdiepingen van het Hirschgebouw, waar de Apple Store op de begane grond zit, zaten nog ongeveer 65 slachtoffers urenlang vast tot de politie ze bevrijdde.

Zwaargewond

Omstreeks half elf ’s avonds vroeg A. om water. Toen dat via een robot voor de deur werd bezorgd, kreeg de gegijzelde de opdracht het water te pakken, maar hij nam de benen. A. rende hem achterna, waarna een lid van een arrestatieteam vol gas gaf en A. hard aanreed.

De gijzelnemer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en is tot zijn overlijden niet meer bij kennis geweest. “Het belangrijkste is nu dat de moeder van Abdel Rahman de pers verzoekt om de familie met rust te laten,” aldus Van Den Brink.