Advocaat geschorst wegens financiële problemen

Volgens de rechter is er sprake van een belastingschuld van 180.000 euro en een betalingsachterstand van ruim 20.000 euro aan salaris en vakantiegeld voor vier advocaten in loondienst.



Ook zijn er kortlopende schulden ontdekt van meer dan 80.000 euro. Het negatief eigen vermogen bedraagt 97.000 euro.



Verder doken er bij de Raad voor Rechtsbijstand 'slordigheden' in declaraties op en 'vage zaken' waarmee de advocaat 'snel inkomen' genereerde. Er zijn onvoldoende gegevens ingevuld en ten onrechte adviezen van zes uur of meer gedeclareerd.



Verbouwing kantoorpand

De advocaat vreest dat de schorsing voor onbepaalde tijd het faillissement van zijn kantoor zal inluiden. De financiële problemen komen volgens hem vooral door een dure verbouwing aan een kantoorpand.



De rechtbank is niet gevoelig voor zijn argumentatie en noemt de financiële situatie 'uitermate zorgwekkend'. De overlegde cijfers 'vormen geen enkele voedingsbodem voor een verwachte omzetstijging'.



De rechter acht hem niet in staat de schulden op korte termijn af te lossen. De advocaat toont aan dat hij zijn eigen praktijk niet naar behoren kan uitoefenen.



Voor het kantoor is een waarnemer aangesteld.