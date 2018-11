Advocaat: 'Frank Masmeijer is onschuldig'

De voormalig tv-presentator is in België vorig jaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de drugszaak. De Belgische autoriteiten hebben dan ook om zijn uitlevering verzocht.



Dat uitleveringsverzoek moet worden afgewezen omdat Masmeijer onschuldig is, betoogde Knoops dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank moet beoordelen of de gevraagde uitlevering kan doorgaan.



Ten tijde van de cokesmokkel, in oktober 2014, lag Masmeijer gewond in een ziekenhuis, na te zijn mishandeld in het Belgische Merksem, zei Knoops. "De rechtbank in Antwerpen heeft dit verweer van Masmeijer niet onderzocht.''



Verzet

Op 23 oktober werd Masmeijer in een hotel in Breda gearessteerd. Hij verzet zich sindsdien tegen zijn uitlevering en dinsdag lichtte advocaat Knoops dat verzet toe tijdens de zitting in Amsterdam. Daags na zijn arrestatie werd Masmeijer onder voorwaarden overigens weer vrijgelaten.



Masmeijer heeft tegen het Antwerpse vonnis hoger beroep aangetekend. Naast de acht jaar cel heeft de rechtbank hem 48.000 euro boete opgelegd. De zaak draait om de smokkel van 467 kilo cocaïne, via de haven van Antwerpen. De behandeling van de zaak in hoger beroep gaat op 16 november van start.