Advocaat: ‘Drugszaak tegen Zion R. (23) uit Zuidoost moet van tafel’

Zion R. zou ‘uithalers’ hebben aangestuurd, die in de haven containers vol cocaïne moesten uitladen. Beeld Getty Images

De kern van het bewijs over de invoer en doorvoer van duizenden kilo’s cocaïne is uitvoerig versleuteld (maar leesbaar gemaakt) berichtenverkeer waarin Zion R. volgens justitie ‘uithalers’ of andere uitvoerders in de onderste laag van de organisatie ronselde en aanstuurde. De uithalers moesten cocaïne uit ‘bakken’ (containers) in de havens halen.

Sterrenteams

Zelf bleef hij, net als de hoofdverdachten, veilig op afstand. Hij communiceerde volgens de aanklagers met zijn ‘sterrenteams’ onder meer via een chatgroep die hij de naam Organisation Criminelle gaf.

Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers betoogde donderdag in de Amsterdamse rechtbank dat de hack van de voornamelijk gebruikte aanbieder van versleuteld berichtenverkeer Sky ECC onrechtmatig was. Het Openbaar Ministerie zou de rechtbank, de advocaten en verdachten daarover bovendien foutief en onvolledig hebben geïnformeerd. Omdat de rechten van de verdachten daardoor grof zijn geschonden, moet de rechtbank justitie niet-ontvankelijk verklaren, stelt hij.

Doet de rechtbank dat niet, dan moeten de berichten uitgesloten worden van het bewijs, waarna de rechters volgens Kuijpers niet anders kunnen dan Zion R. vrijspreken bij gebrek aan ander bewijs.

Pas later in beeld

Zion ‘Spoortje’ R. ontkent dat hij de aan hem toegerekende berichten heeft gestuurd. Áls hij al bij de cocaïnehandel betrokken was, dan kan hij volgens zijn raadsman in elk geval niet worden beschouwd als organisator of financier van de verschillende transporten vanuit Zuid-Amerika, waar hij volgens Kuijpers geen contacten heeft. Hij moet van de raadsman vrijgesproken worden van de invoer van de partijen, omdat hij pas in beeld kwam toen die al in de havens van Antwerpen en Rotterdam waren.

Dat hij via tussenpersonen ruim 28.000 euro overmaakte naar de gevangenisrekeningen van de uithalers die in Antwerpen waren gepakt met 4200 kilo cocaïne, heeft justitie volgens Kuijpers niet bewezen. De bijna 60.000 euro aan luxe spullen, waaronder kleding, aangetroffen in huizen in Almere en Amsterdam-Zuidoost, zijn volgens Zion R. niet van hem, dus die heeft hij evenmin witgewassen.