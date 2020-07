Advocaat: doodsteken gemeentereiniger was uit noodweer

Sporenonderzoek na de steekpartij. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het grote mes waarmee M. stak, had hij in paniek uit de gereedschapskist gegrist die hij als elektricien in zijn auto had staan.

Dat betoogde raadsman Max den Blanken donderdag op de eerste inleidende zitting in de strafzaak. De rechtbank verwierp zijn verzoek ‘familieman’ M. vrij te laten, omdat het onderzoek nog loopt en de rechters ‘alle omstandigheden nog zorgvuldig willen bekijken en wegen’. Dat ‘is een ingewikkelde puzzel’.

Agressor

Elektricien Ronald M. was die zaterdag met twee vrienden in zijn auto naar de Agatha Christiesingel in Venserpolder gereden. Ze hadden ‘na het werk rustig een biertje opengetrokken’, hield Den Blanken de rechters voor.

Ineens was ‘Chino’ verschenen, de uitbater van de toko in de buurt. M. had eens voor hem geklust en was naar eigen zeggen in natura betaald met flessen drank, maar nu eiste ‘Chino’ ineens geld voor die drank.

M. liep met hem mee naar zijn zaak en werd daar, ook blijkens beelden van de bewakingscamera’s, belaagd door de eigenaar en twee andere mannen, onder wie het latere slachtoffer ‘Benchi’ uit Ouderkerk aan de Amstel.

Na herhaaldelijk te zijn geslagen en bij zijn nek te zijn gepakt, werd M. de toko uitgegooid, maar Martis was hem weer achterna gekomen en op straat aangevallen, bij zijn auto.

Alle getuigen beschrijven ‘Benchi’ als ‘de agressor’, dat weerspreekt justitie niet.

‘Onder extreme druk, uitgeput en uit vrees het leven te laten’ stak M. zijn belager volgens zijn advocaat vanuit geslagen positie in zijn nek en borst. De steek in de nek was fataal.

‘Geen sprake van noodweer’

Terwijl de weduwe de zaal had verlaten om niet te hoeven zien hoe haar man het leven liet, bekeek de rechtbank de beelden die getuigen filmden van het einde van de vechtpartij. Daarop is inderdaad te zien dat M. met beide schouders op de grond ligt, maar óók hoe hij zich uiteindelijk wild gebarend met dat mes in de hand over de neergestoken Martis buigt.

De officier van justitie ziet ‘helemaal geen reden voor een beroep op noodweer of noodweer-exces’ (oftewel: doorgeschoten noodweer, uit paniek).

“Ik wil best geloven dat van alles was gebeurd in die toko, maar eenmaal buiten was de verdachte volgens getuigen juist rustig, niet in paniek. Hij had volop andere opties dan zijn belager neer te steken, zoals wegrijden. Van noodzakelijke zelfverdediging is dan ook geen sprake.”

‘Liever was ik het die weg was’

Vier getuigen zeggen volgens de aanklaagster dat M. ‘Benchi’ al had gestoken vóórdat hij op zijn rug op de grond belandde.

Zelf benadrukte M. in zijn emotionele ‘laatste woord’ dat het nooit zijn bedoeling is geweest Martis dood te steken. “Ik kom al zestien jaar in de Bijlmer, maar heb er maar twee vrienden, mijn vriendin en mijn kinderen, want ik bemoei me verder nooit met iemand. Het spijt me heel erg dat ik daar op die plek was die dag. Liever was ik het die weg was, en dat hij was gebleven.”

De rechtbank stelt vast dat de visie van M. en zijn advocaat, noch het scenario van justitie ‘op alle punten strookt met het dossier’, waarin getuigenverklaringen bijvoorbeeld ‘niet sporen’. De rechters willen de zaak later rustig wegen voordat ze over het beroep op noodweer oordelen.

De zaak gaat over drie maanden verder.