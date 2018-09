Advocaat: 'Criminele groep manipuleerde moordberichten'

Zij zeggen geflest te zijn Advocaat Jan-Hein Kuijpers

"Die berichten zijn weliswaar verstuurd, maar niet door degenen die justitie daarvan verdenkt, zeggen mijn bronnen. Zij zeggen geflest te zijn," zei Kuijpers. "Als dat inderdaad zo is, zouden de rapen gaar kunnen zijn." Dan zitten de verdachten onterecht vast.



Officier van justitie Aidan van Veen zei geen enkele informatie te hebben over manipulatie van het berichtenverkeer door een vermogende misdaadgroep.



De rechtbank verwierp Kuijpers 'te vage' verzoek tot nader onderzoek naar de manipulatie bij gebrek aan 'een begin van aannemelijkheid' van zijn verhaal.



Oudjaarsdag 2015

Hicham M., uit Noord, en zijn medeverdachten worden beschuldigd van de liquidatie van de in Amsterdam actieve crimineel Chahid Yakhlaf op Oudjaarsdag 2015 bij de camping waar hij zat ondergedoken in het Gelderse Kerkdriel. Eerder was Yakhlaf nog aan een moordaanslag ontsnapt.



In november 2015 zou M. met een ander al de Amsterdamse crimineel Eaneas Lomp hebben geliquideerd in Krommenie. Op 3 april 2016 zou hij met anderen in Nieuw-West hebben geprobeerd de crimineel Nourdine A. dood te schieten, alias 'Hitler'. Die ontkwam.



Ook in Spanje wordt M. inmiddels verdacht van betrokkenheid bij een dubbele liquidatie, van een Colombiaansde drugshandelaar en diens vriendin, in augustus 2016 in Mijas, aan de Costa del Sol in de Zuidelijke provincie Malaga.