Advocaat: ‘Berichten bewijzen schuld Lkhorf niet’

Van links naar rechts, verdachten Hicham M., Mohamed H. en Omar Lkhorf. Beeld ANP

Dat betoogde raadsman Sander Janssen van Lkhorf maandag in zijn pleidooi, nadat justitie net levenslang had geëist omdat Lkhorf van afstand – via dat e-mailverkeer met name – twee liquidaties en drie mislukte moordpogingen zou hebben aangejaagd.

PGP-Blackerry’s

Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat Lkhorf de ‘Suarez’ of ‘Sua’ is die via liefst vier versleutelde ‘PGP’-Blackberry’s (‘Pretty Good Privacy’) opdracht gaf voor de moorden op criminelen Eaneas Lomp en Chahid Yakhlaf (waarbij twee andere inzittenden van diens auto de kogelregen overleefden). Hij zou bovendien opdracht hebben gegeven voor de mislukte moordaanslag op Nouredinne A., bijgenaamd ‘Hitler’. Die had het geluk dat kalasjnikov haperde waarmee hij werd beschoten.

“Uw rechtbank heeft geen mogelijkheid te controleren of met die tekstbestanden van alles is gebeurd,” zei Janssen. “Insiders zeggen me off the record dát er is geknoeid met de data, maar tot mijn grote spijt is niemand bereid geweest dat in deze procedure tegen u te komen zeggen.”

Manipulatie

Janssen zette uitgebreid uiteen dat het technisch mogelijk is de ‘PGP’-berichten uit de door justitie gekopieerde computerservers te manipuleren. Een fors aantal personen, onder wie systeembeheerders, kon de berichten volgens de advocaat bewerken. “Die server was geen ultra-über-kluis waar niemand bij kon. Een vrij grote kring van andere bedrijven en personen hadden toegang.”

Een andere criminele organisatie zou van de belabberde beveiliging misbruik kunnen maken om rivalen de schuld in de schoenen te schuiven. Zo heeft de groep rond de voortvluchtige Ridouan Taghi volgens sommigen in het criminele milieu pogingen gedaan berichten te manipuleren, om de groep rond Lkhorf de schuld te laten krijgen van misdrijven.

Waar het Openbaar Ministerie stellig poneert dat Lkhorf de gewraakte ‘Suarez’ en ‘Sua’ moet zijn, die zoveel zeer expliciete berichten over moordplannen verstuurde (en ontving), is dat volgens Janssen níet aangetoond. “Deze zaak staat of valt met de vraag of mijn cliënt ‘Suarez’ is. Dat kunt u niet hard vaststellen.” Suarez is een populaire bijnaam die ook in Amsterdam door andere criminelen wordt gebruikt.

Waar justitie stelt dat Lkhorf heel vaak in de buurt van de relevante PGP-Blackberry’s van ‘Suarez’ was, ziet raadsman Janssen juist allerlei aanwijzingen dat die vaak elders was. Het vaststellen dat iemand die cruciale PGP-Blackberry’s gebruikte op belangrijke momenten, is volgens Janssen op zijn minst ‘glibberige materie’.

Wildwestschietpartij

Bovendien zijn er ‘veel meer personen die zich willen wreken voor de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt eind 2012’ dan alleen Omar Lkhorf – wiens broer Youssef toentertijd is vermoord. Nu staan allerlei gebruikers van PGP’s als ‘niet te identificeren’ te boek hoewel binnen de opsporingsdiensten heus wel ideeën leven over wie zij zijn. Zo krijgt Lkhorf volgens Janssen ten onrechte de schuld.

Een levenslange celstraf ‘grenst aan het onmenselijke’, vindt Janssen. “Als u hem dertig jaar gevangenisstraf zou opleggen, is dat ook een héél lange straf. Ik kan me daar al nauwelijks een voorstelling bij maken. Zijn we zo’n ongenadige samenleving geworden dat we deze jonge mannen levenslang zouden willen opsluiten?”

Omar Lkhorf verloor zijn broer Youssef aan een liquidatie en was zelf doelwit van een moordenaar die door een blunder de verkeerde dood schoot. “Dat maakt dit een unieke zaak.” Ergo: Áls de rechtbank Lkhorf zou willen bestraffen, dan zou die een tijdelijke straf moeten kiezen.