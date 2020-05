Adviesgroep waarschuwt voor grote sociale gevolgen coronacrisis

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

De werkgroep, waar ook onder andere Kim Putters (Sociaal Cultureel Planbureau) en Leonard Geluk (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan deelnemen, pleit voor voor een breed schuldenoffensief van het kabinet voor kwetsbare groepen om de sociale gevolgen onder controle te houden.

Met lokale kennis en wetenschappelijke inzichten probeert de Tijdelijk Werkgroep Sociale Impact inzichten te geven aan het kabinet en lokale besturen om op tijd in te spelen op de zware effecten van de coronacrisis.

Drie aanbevelingen

Het rapport dat zondag is aangeboden aan het kabinet bestaat grofweg uit drie aanbevelingen. Naast het schuldenoffensief met verruiming van het kwijtscheldingsbeleid voor de kwetsbaren om financiële problemen te voorkomen, vraagt de werkgroep meer samenwerking tussen overheden en lokale coalities en wil het betrokkenheid van jongeren stimuleren.

In de analyse, die de afgelopen weken tot stand is gekomen, wordt de zorg uitgesproken over de bestaande kwetsbare groepen zoals de half miljoen arme gezinnen in ons land, de dak- en thuislozen, laaggeletterden en mensen met een arbeidsbeperking. De financiële veerkracht in deze groepen ontbreekt vaak. De werkloosheid en misschien zelfs de dakloosheid zullen groeien in de groepen als er niet wordt ingegrepen door overheden.

‘Uit het gedane vooronderzoek blijkt een breed gedeelde conclusie te zijn dat de meest kwetsbaren door de crisis en de maatregelen het hardste geraakt worden,’ schrijft de werkgroep in de bevindingen. In het rapport worden ernstige zorgen uitgesproken over toenemende stress, eenzaamheid en deelname aan criminele activiteiten.

Projecten

Bij die eerste kwetsbare groepen voegen zich tijdens de crisis waarschijnlijk meer inwoners van Nederland, zoals zzp’ers, flexwerkers en jongeren die pas net zijn begonnen op de arbeidsmarkt. ‘Vroegtijdig ingrijpen voorkomt stapeling van sociale en financiële problematiek.’

Maatschappelijke initiatieven moeten voorkomen dat sociaal kwetsbare groepen thuis geïsoleerd raken. Als voorbeelden worden ook enkele Amsterdamse projecten genoemd zoals de levering van laptops voor thuisonderwijs, de coronabus die voorlichting gaf over het virus en het huisbezoek bij ‘verdwenen’ leerlingen.