Adviescommissie niet akkoord met bouwplannen Amsterdam Museum: ‘Erg massief’

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), voorheen Welstand, is niet akkoord met de bouwplannen van het Amsterdam Museum. De voorgestelde ingrepen zijn te massief en de balans tussen oud en nieuw ontbreekt.

Het historische museum − met zijn geweldige locatie in de binnenstad en eeuwenoude geschiedenis als klooster, oudemannenhuis en weeshuis − maakte begin deze maand de plannen voor een langgekoesterde verbouwing bekend. Er zouden onder meer een aantal nieuwe zalen en een daktuin met uitzicht over het Begijnhof, kerktorens, het Spui en het Maagdenhuis komen.

Maar de adviescommissie op het gebied van architectuur stuurt het Amsterdam Museum terug naar de tekentafel. Dat het gebouwencomplex moet worden verbouwd om ook in de toekomst als museum te kunnen worden gebruikt, onderschrijft de CRK. Maar in het plan dat er nu ligt is ‘onvoldoende balans tussen oud en nieuw en klein en groot’.

‘Te nadrukkelijk’

‘In deze kleinschalige historische omgeving luistert de balans tussen omgeving en schaal van de ingrepen zeer nauw,’ zo schrijft de Welstand in haar advies. ‘De voorgestelde hoofdingrepen zijn nu erg massief.’ Het toevoegen van de volumes is ‘zeker mogelijk’, maar ze zijn in de plannen ‘te nadrukkelijk aanwezig’.

Dat geldt met name voor de Schuttersgalerij, waar de grootste ingrepen zouden plaatsvinden. Daar komt een nieuwe kelder met daarboven een zaal die tot net onder de nok van de bestaande gebouwen reikt. Te hoog, vindt de commissie, waardoor het ‘karakteristieke daklandschap’ substantieel wordt aangetast. De door directeur Judikje Kiers bestempelde nieuwe ‘topstukkenzaal’ zal volgens het advies moeten worden verlaagd. Bij de nieuwbouw aan de Jongensgalerij is er te weinig aandacht voor de context en op de hoek van de Sint Luciënsteeg ontbreekt de verbinding, waardoor het geheel uiteenvalt.

Ook is het volgens de welstandscommissie nog de vraag of de verbouwing uit de eerste helft van de jaren 70 van de vorige eeuw volledig moet worden weggepoetst. Dat is inmiddels onderdeel van de cultuurhistorie van het gebouw, stellen ze. Aanpassingen en toevoegingen moeten op zijn minst evenveel kwaliteit toevoegen als dat er door de ingrepen verloren gaat.

Balans

De commissie verwacht in nieuwe plannen van het Amsterdam Museum meer terughoudendheid en een betere balans tussen de oude gebouwen de nieuwe architectuur. Ook wordt gevraagd om 3D-beelden, zodat de architectonische uitwerking beter inzichtelijk wordt.

Het museum zegt bij monde van een woordvoerder ‘al geruime tijd nauw samen te werken’ met de betrokken instanties, zoals Monumenten en Archeologie en de CRK, en met belangenorganisaties als de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). “Dit advies is onderdeel van de standaardprocedure. Het is ons gezamenlijke doel om tot goed afgewogen oplossingen te komen. Die gesprekken zijn momenteel gaande. Wel willen we benadrukken dat op de hoofdlijnen van het ontwerp positief is gereageerd.”

Het bureau dat de nieuwe plannen heeft ontworpen, Neutelings Riedijk Architecten, wilde niet op het advies reageren en verwijst naar het Amsterdam Museum.