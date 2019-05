Adviescommissie moet monumentale bomen beschermen

Een jongen doet een handstand tegen een boom in het Vondelpark. Beeld ANP

In de commissie zitten boomdeskundigen, architecten, ontwerpers en kenners van erfgoed. Ook is er iemand van de landelijke Bomenstichting bij.

Zij gaan kijken welke bomen extra bescherming verdienen en hoe deze moeten worden onderhouden. Soms kan dat ook betekenen dat een boom moet worden gekapt, bijvoorbeeld wanneer die te oud is of moet wijken voor werkzaamheden.

250 jaar oud

De gemiddelde stadsboom in Amsterdam wordt niet ouder dan 40 jaar. Maar er zijn ook veel bomen een stuk ouder, sommige 'veteranen’ staan er zelfs al langer dan 250 jaar. Een boom is monumentaal als-ie ouder is dan 50 jaar, een stam heeft met een minimale omtrek van 31 centimeter en een ‘beeldbepalende en cultuurhistorische waarde’ vertegenwoordigt. Maar er zijn uitzonderingen, zoals de jongere ‘boom die alles zag’ in de Bijlmer.

De adviescommissie gaat in gesprek met alle stadsdelen om het beleid voor de bomen onder de loep te nemen. In 2020 moet alles in kaart zijn gebracht.