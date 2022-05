Adviescommissie gaat akkoord met plannen voor verbouwing Amsterdam Museum

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) brengt een positief advies uit over de renovatie van het Amsterdam Museum. Eerdere bouwplannen werden door de adviescommissie afgewezen.

De afgelopen jaren boog de commissie zich al een aantal keer over de renovatie van het historische museum. Eerdere ideeën zouden ‘te fors [uitpakken] in relatie tot de bestaande gebouwdelen,’ schreef de adviescommissie bij de tweede afwijzing in juli vorig jaar. De commissie wilde vooral een betere balans tussen de oude gebouwen en de nieuwe architectuur.

Het plan is sindsdien bijgeschaafd en zodoende brengt de commissie nu dit positieve advies uit. Wel heeft de CRK de voorwaarde gesteld dat de commissie betrokken blijft bij de bemonstering en materiaalkeuze van de gevel.

Met het positieve advies kan er naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn een concept van een omgevingsvergunning afgegeven worden voor de vernieuwing van het museum. Wel moet stadsdeel Centrum de komende weken beoordelen of het plan op het gebied van constructie en brandwerendheid voldoet aan de eisen. Daarna wordt er een conceptvergunning afgegeven, die zes weken is in te zien.

Wethouder voor Kunst en Cultuur Touria Meliani noemt het meest recente advies ‘essentieel voor alle betrokkenen’. “Het gebouw en zijn bijzondere geschiedenis zijn belangrijk voor de buurt, de Amsterdammers en de stad als geheel. Ik ben tevreden dat we nu een volgende stap kunnen zetten voor de toekomst van het museum.”

Het museum is sinds eind februari gesloten in afwachting van de aanstaande verbouwing. Het is de bedoeling in 2025 weer te openen op de vertrouwde locatie in het oude Burgerweeshuis. Op tijd voor het 750-jarig bestaan van Amsterdam en het 50-jarig jubileum van het museum. In de tussentijd heeft het een tijdelijk onderkomen in de Hermitage.