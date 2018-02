Advies kunstraad: 'Behoud artistieke gemeentepanden'

Volgens de kunstraad gaat het huidige vastgoedbeleid - dat draait om kostprijsdekkende huren en de verkoop van panden - voorbij aan de culturele dynamiek in de stad. De gemeenteraad zou volgens de kunstraad juist moeten vaststellen welke culturele beleidsdoelen de afdeling vastgoed moet dienen in plaats van omgekeerd.



De aanleiding van het ongevraagde advies van de Amsterdamse Kunstraad, een onafhankelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur, is de ophef die is ontstaan over het Pianola Museum in de Westerstraat.



Huurverhoging

Het museum kreeg eind vorig jaar een brief van de gemeente met de mededeling dat ze het pand wil verkopen, omdat het museum volgens de gemeente geen 'duidelijk beleidsdoel' dient. Marktconforme huurverhogingen die verkoop met zich mee zou brengen, kan het door vrijwilligers gerunde museum niet betalen.



'Het faciliteren van vastgoed aan kunstenaars en culturele instellingen behoort tot het beleidsinstrumentarium van het cultuurbeleid, net zozeer als het verstrekken van subsidie een beleidsinstrument is,' vindt de kunstraad.



Huisbaas

Het Pianola Museum is een voorbeeld van hoe het niet zou moeten gaan, zegt Guikje Roethof van de Amsterdamse Kunstraad. "Het museum is een cultureel instituut waarvan de gemeente huisbaas is. Het Pianola Museum ontvangt geen subsidie uit het kunstenplan van de gemeente, maar dat geeft de gemeente niet het recht om het pand van het museum te verkopen of onredelijke huurverhogingen door te voeren."



