Advies aan Stedelijk: zet de eigen, rijke collectie weer centraal

De Kunstraad werd verzocht onderzoek te doen naar de positie van het Stedelijk Museum in de toekomst, in de stad, nationaal en internationaal, en wat daar voor nodig is. Ook moest worden gekeken naar de rol van het Stedelijk op het gebied van talentontwikkeling en doorstroming.



Te gesloten

De Kunstraad stelt onder meer dat het Stedelijk jonger, diverser en inclusiever moet worden; een nieuwe directie moet ervoor zorgen dat conservatoren en curatoren vaker van baan wisselen en dat er meer 'doorbloeding' komt.



Het museum is volgens Rottenberg cum suis te gesloten en de verbinding met de dynamiek in de stad en de uitwisseling met kunstenaars en makers is grotendeels verloren. Maar er is een oplossing: 'Met de mogelijkheden die het museum in huis heeft kan het door gezag en originaliteit weer een rol van betekenis gaan vervullen: een bruisende plek en een springplank voor kunstenaars.'



Er dient volgens de Kunstraad nu eerst een nieuwe algemeen artistiek directeur aangesteld te worden, dan pas een nieuwe zakelijk directeur. Inkomsten uit nevenfuncties zijn in principe onverenigbaar met een fulltimebaan als directeur van het Stedelijk.



