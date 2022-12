Adriaan Kuyper (1931-2022) was een charmante ruziemaker en wereldverbeteraar

Adriaan Kuyper. Beeld Privébeeld

Sommige ambtenaren worden nog weleens zwetend wakker wanneer ze terugdenken aan de tijd dat ze Adriaan Kuyper op hun pad vonden. Als hij zich ergens in had vastgebeten, liet hij niet meer los. Tientallen, misschien wel honderden brieven en bezwaarschriften schreef hij naar de gemeente, stadsdelen en de Raad van State. “Adriaan was enorm bevlogen,” zegt Geer Wolf, die in de jaren negentig met hem actievoerde tegen de sloop van het PTT-gebouw aan de Hobbemakade. “Ik heb hem leren kennen als een kinderlijke, zeer eigenwijze man met een groot rechtvaardigheidsgevoel, die er heilig in geloofde dat hij de wereld kon verbeteren.”

Het activisme zat er al vroeg in bij de hyperintelligente Kuyper, die na het Barlaeus Gymnasium aan de UvA geologie ging studeren. Nog voor de Club van Rome de wereld waarschuwde voor de gevolgen van het ongebreidelde consumentisme, maakte hij zich in de jaren vijftig al druk over de uitputting van de aarde. Maar voor het academische leven was Kuyper toch te eigenzinnig. “Communicatief was hij een ramp,” zegt zijn neef Michiel Kuijper. “Ik denk dat hij autistisch was. Hij leefde in zijn eigen universum, helemaal toen hij ook nog eens stokdoof werd. Hij weigerde een gehoorapparaat te dragen.”

Einzelgänger

Dat hij ging studeren was vanzelfsprekend in het intellectuele milieu waarin hij werd geboren. Kuyper kwam ter wereld in de Johannes Verhulststraat, in het huis waar hij zijn hele leven bleef wonen. Zijn jonggestorven vader was leraar en ook zijn twee broers – tien en acht jaar ouder dan hij – waren academici. Maar Kuyper was te veel een einzelgänger om zich te voegen naar de mores van de universiteit. Hij keerde de wereld de rug toe, leefde op de zakken van zijn ouders, en later van een uitkering, en stortte zich in het actiewezen.

Kuyper verzette zich onvermoeibaar tegen de sloop van gebouwen in de stad, zelfs als ze al tegen de vlakte waren gegaan. Maar toen hij keer op keer zijn neus stootte, besloot hij de politiek in te gaan. In 1998 richtte hij met politieke paradijsvogels als wijlen Ferry Colon en de miljonair Luc Sala de partij Vertrouwbare Mensen op. Het verkiezingsprogramma sprak boekdelen: afschaffing van de nieuwe spelling, verbod op harde muziek, belasting op zoute kaas, stemrecht in de gemeenteraad voor oud-verzetsstrijders en herbouw van het oude Ajaxstadion De Meer. Typerend zinnetje voor Kuyper: ‘In Der Prozess van Kafka komen volkomen ruggengraatloze ambtenaren voor, net als in stadsdeel Zuid.’

De partij wist geen zetel te bemachtigen, waarna Kuyper zijn toevlucht zocht tot de straat. Dagelijks trok hij er in Oud-Zuid met zijn fiets op uit, behangen met plastic tassen, om thuis te komen met allerhande rommel. “Zijn woning is tot de nok gevuld met troep, zeven kamers vol,” zegt zijn neef. “Niet alleen met duizenden papieren, maar ook plantjes, knuffeldieren, schilderijtjes, fietsonderdelen, boeken, weet ik het. Voor zichzelf gaf hij nooit geld uit; kleren kocht ie niet.”

Lieve blik in de ogen

Toch was hij geen eenzame zonderling, want hij bezocht trouw de reünies van zijn studentenvereniging en liet zich ook geregeld bij zijn familie zien. Kuijper: “Hij was een charmante man met een lieve blik in de ogen, maar hij kon ook ineens vals worden. Adriaan kon goed ruziemaken.”

De laatste jaren ging Kuyper, een klassieke zorgmijder, zichzelf steeds meer verwaarlozen. Buren klaagden geregeld over ongedierte en brandgevaar, maar hulpverleners kwamen niet binnen. Kuijper: “Het huis is volledig uitgewoond. Ik was altijd bang dat hij pas lang na zijn overlijden gevonden zou worden, maar de buren hielden gelukkig een oogje in het zeil. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor.”

Een val van zijn fiets werd Kuyper fataal. Hij overleed in het Flevohuis. Kuijper gaat nu het huis opruimen, maar eerst de goede doelen afzeggen. “Mijn oom had alleen AOW, maar hij gaf geld aan meer dan vijftig organisaties: zielige dieren, natuurbescherming, kinderen, vluchtelingen, alles. Hij had een groot hart.”