ADM-terrein verkocht na ‘bloed, zweet en tranen’ en zestien procedures

Het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied werd ruim twintig jaar gekraakt en stond al twee jaar grotendeels leeg. Beeld Remko de Waal/ANP

Daarmee komt er eindelijk weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het grote terrein, diep in het Westelijk Havengebied. Het ADM-terrein werd twee jaar geleden ontruimd nadat het 21 jaar gekraakt was geweest. Sindsdien stond het grotendeels leeg.

Beelen heeft nog geen concrete plannen voor het terrein. “Ik ben er nog niet eens geweest.” Het is onverwacht snel gegaan met de verkoop, afgelopen weekend. “Ik dacht dat het veel duurder zou zijn.”

Ervaringsdeskundige

Hij heeft vertrouwen in de Amsterdamse haven, zo verklaart Beelen zijn aankoop. Onlangs verkocht hij voor 300 miljoen euro de Amsterdam Logistic Cityhub (ALC), een door hem ontwikkeld overslagstation in de Amsterdamse haven, bedoeld voor transport dat hiervandaan uitstootvrij de stad in gaat. “Toen ik het kocht was dat de zwaarst verontreinigde grond van het land.”

Beelen weet inmiddels als geen ander wat er mogelijk is op vervuilde en door oude industrieën verlaten havengebieden. Vorig jaar verkocht hij ook het in 28 jaar opgebouwde afval- en recyclingsbedrijf dat zijn naam draagt. Eerder was hij bovendien een kandidaat om het noodlijdende afvalbedrijf AEB over te nemen.

‘Geen oude economie’

De ontwikkeling van het ADM-terrein is ingewikkeld omdat er een kettingbeding rust op de grond. Toen de gemeente in 1970 scheepswerf ADM probeerde te redden, werd de grond voor een zacht prijsje verkocht, maar wel met de verplichting om deze voor scheepsbouw te gebruiken.

Maar Beelen maakt zich geen zorgen. “Voor mij is het simpel. Het is een heel groot gebied, het is eigen grond en de stad komt naar de haven.” Hij heeft zich verdiept in de waardeontwikkeling van de afgelopen eeuw en haventerreinen rond Amsterdam zijn steeds meer waard geworden. “Als ik maar lang genoeg wacht mag ik hier misschien zelfs woningen bouwen. Ik zal het zelf misschien niet meemaken, maar dan mijn kinderen wel.”

Het ADM-terrein geldt ook als mogelijk toevluchtsoord voor bedrijven die dichter bij de stad in de verdrukking dreigen te raken, zoals scheepsreparatiewerf Damen bij het NDSM-terrein. Omdat het voor Damen zelfs de enige mogelijkheid lijkt om in Amsterdam te blijven, probeerde de gemeente vorig jaar nog de grond te kopen. Beelen staat open voor een gesprek met Damen. “Ik sta open voor alle goede ideeën, maar alleen voor vernieuwende, duurzame, CO2-besparende ontwikkelingen. Geen oude economie.”

Opgeluchte verkopers

Voor de verkopers is de miljoenendeal een grote opluchting, zegt een woordvoerder. De bedrijven Chidda en Amstelimmo hadden de grond jarenlang te koop en te huur staan. Pas na een slepende discussie kwam het tot ontruiming van de krakers die veel sympathie genoten in de stad, omdat ze het terrein ook openstelden voor cultuur en festivals.

Een deel van het terrein, 5 hectare, is verhuurd aan scheepsreparatiebedrijf Koole Maritiem. Volgens de woordvoerder is dat bedrijf op het terrein aan het bouwen en zijn er ook al schepen gerepareerd. Maar het grootste deel van het terrein staat dus nog leeg.

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost en ik geloof wel 16 procedures in de laatste acht jaar,” zegt de woordvoerder. De opbrengst is daar ook naar, met 86 miljoen euro, terwijl de grond in 1997 voor 27 miljoen gulden is gekocht. “Maar al die procedures hebben ook bergen geld gekost.” De verkopers steken de opbrengst in hun vastgoedbedrijf H&R Holding.