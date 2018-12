ADM-terrein in afwachting van eventuele ontruiming

De gemeente hoopt dat iedereen donderdag vrijwillig is vertrokken. Is dat niet het geval, dan wordt het terrein in het Westelijk Havengebied ontruimd.



Officieel verliep het ultimatum dinsdag, op eerste kerstdag, maar burgemeester Femke Halsema liet donderdag in de raad weten dat er tijdens de kerstdagen niet ontruimd zou worden.



Leeg en opgeruimd

Mochten er donderdag nog steeds mensen verblijven, dan is het nog steeds de vraag of een ontruiming meteen die dag zal plaatsvinden. Duidelijk is dat kort na de kerstdagen handhavers naar het ADM-terrein gestuurd worden die moeten beoordelen of het terrein leeg en opgeruimd is achtergelaten door de groep.



Is dat niet het geval dan wordt een ontruimingsprocedure in gang gezet. "Daar zit een verrassingselement in, dat is informatie die we niet prijsgeven," zei Halsema over de timing.



130 bewoners

De Raad van State oordeelde een half jaar geleden dat de ongeveer 130 bewoners weg moeten. Ze wonen er illegaal en ook de andere activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. Het 45 hectare grote terrein in het Westelijk Havengebied, dat geldt als 'culturele vrijplaats', is sinds oktober 1997 gekraakt. Op het terrein moet nu een scheepswerf komen.



Lees ook: Een tijdsdocument van de krakers op het ADM-terrein