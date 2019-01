ADM'ers slapen vannacht op de Dam

Slapen op de Dam

Verschillende ADM'ers gaan vannacht op de Dam slapen. "We will take our homelessness to Dam Square for a good old fashion street sleeping action", laat de groep weten. "Join us and let's keep the cold streets heated with our passion for freedom."



Vanaf 18:00 uur zal er live muziek zijn, eten, drinken en spelletjes. De oud-bewoners van het ADM-terrein roepen mensen op om zelf tenten, slaapzakken, warme kleren, snacks, instrumenten en kaarsen mee te nemen.