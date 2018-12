ADM'ers doen met demonstratie ultieme poging tot voortbestaan

Voor ADM begint de tijd te dringen: volgens een uitspraak van de Raad van State moet het in 1987 gekraakte haventerrein op Eerste Kerstdag verlaten zijn. Zo'n vijftig bewoners kunnen terecht op de slibvelden van een voormalige rioolwaterzuivering buiten de ring A10 in Noord, maar dat is hooguit voor twee jaar.



Vandaar de demonstratie zaterdagmiddag gericht tegen de uitverkoop van de stad. Behalve de ADM'ers, die moeten wijken voor bedrijven die het haventerrein willen huren, liepen enkele honderden demonstranten mee die ook vinden dat ze door het grote geld uit de stad worden gedreven.



'Stop de uitverkoop', was het motto. 'Amsterdam is not for sale'. ADM kreeg bijvoorbeeld bijval van De Boterbloem, de zorgboerderij even buiten Osdorp die moet wijken voor de bouw van een bedrijventerrein.



Geld

Van de Dokwerker liep de demonstratie door het centrum via Zuid naar Oost. Het was de bedoeling om de weg van het geld te volgen, dwars door de buurten waar 'gentrificatie' en veryupping het snelst om zich heen grijpen. "Op de plek waar wij vroeger woonden zitten nu hippe cappuccinobars en leuke boetiekjes," zei de ADM'er die de demonstranten welkom heette.



Vooral GroenLinks was de gebeten hond. Of zoals de partij werd genoemd op een protestbord: GroenLi€gt, in de GroenLinkskleuren met een Euroteken in plaats van de E.



In 2017, voor de verkiezingen, was de partij nog op de hand van ADM, aldus ADM-bewoner Daan. "Zij waren de beste stuurlui die toen in de oppositie zaten." Nu GroenLinks meebestuurt vat hij het standpunt van de partij als volgt samen: "Opsodemieteren en dan kijken we wel of we nog iets voor jullie kunnen doen."

