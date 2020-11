Adieu dieselauto's, adem vrijuit

Beeld AFP

1. Waarom mogen deze dieselauto’s niet meer de stad in?

Het is een verdere beperking van de toegang tot de milieuzones. Tot nu toe werden alleen oudere brommers, bestelwagens, vrachtauto’s en taxi’s uit de stad geweerd. En het zal ook niet de laatste zijn: de gemeente werkt toe naar een geheel uitstootvrije stad in 2030, waarbij dus ook benzineauto’s worden geweerd. Alleen elektrisch of met een waterstofmotor aangedreven voertuigen mogen dan de stad nog in.

Bezitters van personenauto’s uit grofweg 2005 of eerder die op diesel rijden hebben een probleem, bevestigt een gemeentelijke woordvoerder. “Zij mogen hier echt niet meer rijden. Wat mensen met hun auto doen, is hun zaak.”

2. Is het zo slecht gesteld met de luchtkwaliteit?

De ingrijpende maatregel is hard nodig, meldde verkeerswethouder Sharon Dijksma vorig jaar. De huidige luchtvervuiling staat gelijk aan het dagelijks meeroken van ruim zes sigaretten. “Vieze lucht is nu nog te vaak een sluipmoordenaar.” Op een ranglijst van risico’s voor de volksgezondheid moet luchtvervuiling in Amsterdam nu alleen roken en een combinatie van slecht eten met weinig lichaamsbeweging voor laten gaan. Gemiddeld leven Amsterdammers nu een jaar korter door luchtvervuiling en die wordt volgens de gemeente voor een belangrijk deel veroorzaakt door het verkeer.

Met deze uitgebreide en verscherpte milieuzone worden de meest vervuilende voertuigen geweerd. Alleen dieselvoertuigen met emissieklasse 4 en hoger hebben vanaf zondag nog toegang tot de milieuzone. Voor chauffeurs die twijfelen of ze de stad binnen mogen, staat op de site van de gemeente een kentekencheck.

3. Komt dit als een overval voor de autobezitters die de maatregel treft?

De gemeente wil bezoekers van de stad de kans geven om te wennen en deelt dus niet meteen boetes uit. Tot 1 maart 2021 treden handhavers nog niet op. Overtreders krijgen alleen een waarschuwingsbrief thuis. Wanneer een auto na 1 maart 2021 op de verkeerde plek zal rijden, volgt wel een boete.

Begin dit jaar hadden nog 8159 Amsterdammers een oude dieselauto met de verkeerde emissieklasse. Zij kunnen subsidie krijgen om hem te laten slopen. Voor mensen met een laag inkomen is er ook subsidie voor de aanschaf van een schoner vervoermiddel.

De subsidies konden vanaf januari worden aangevraagd. Degenen die uiterlijk 31 maart 2020 beslisten, konden rekenen op een extra bijdrage. Per aanvraag is er tussen de 500 en 2000 euro aan subsidie beschikbaar. In totaal is er 4 miljoen euro aan subsidiegeld te verdelen.

Aanvankelijk liep het nog niet storm: in de eerste maanden kwamen er nog geen 200 aanvragen voor de sloopsubsidie binnen. Inmiddels is er een beetje vaart in gekomen: half september is voor ruim 1050 voertuigen subsidie voor sloop verleend. Volgens een woordvoerder rijdt twee derde van de oude dieselauto’s nog steeds rond in Amsterdam.

4. Geldt de maatregel voor alle wegen binnen de A10?

Aanvankelijk zou de milieuzone het hele gebied binnen de Ring beslaan, maar na aandringen van een aantal belangengroepen zijn de Coen- en Vlothaven en de tegenovergelegen kade van de Mercuriushaven vrijgesteld. Net als het westelijke deel van het havengebied aan de IJ-oever in Noord en de toerit naar de P+R bij de RAI.

Een uitzondering wordt ook gemaakt voor cam­pers en kam­peer­wa­gens. Wanneer deze een emis­sie­klas­se 3 of la­ger met code SA hebben, dan kan de eigenaar een ont­hef­fing krij­gen om te rijden naar camping Zeeburg en camping Vliegenbos, de twee overnachtingsgebieden binnen de mi­li­eu­zo­ne. De kampeerder moet dan wel aantonen dat hij op de cam­ping ver­blijft en krijgt de ont­hef­fing al­leen voor de aan­komst- en ver­trek­da­tum van het ver­blijf.

Beeld Jet de Nies