ADE-kaartverkoop Bijlmerbajes plat door DDoS-aanval

Duizenden feestgangers die stipt om 12.00 uur achter de computer zaten om een kaartje te bemachtigen voor hun favoriete ADE-feest kwamen bedrogen uit. Het ticketplatform Sollidd dat de kaarten verkocht, gaf alleen maar foutmeldingen.



Even later was het platform wel weer online, maar leken de kaarten uitverkocht.



Op de Facebookpagina van organisator Audio Obscura plaatsten veel mensen hun ongenoegen. 'Iedereen 12420203 errors en toch uitverkocht?! Gek...', schreef een boze ADE-ganger.



Offline

Het bleek om een DDOS-aanval te gaan, meldde het platform later op de dag op de website. Bij dit type cyberaanval maken computergebruikers verbinding met één server om deze vervolgens te overladen met webverkeer. Zo proberen de cyber-criminelen de server te vertragen of zelfs offline te halen.



Ook de kaartverkoop van andere ADE-feesten was tijdelijk onmogelijk, maar omdat de cyberaanval op ongeveer hetzelfde moment begon als de start van de kaartverkoop van de feesten in de Bijlmerbajes, werden de kaartverkopers van deze feesten het hardst getroffen.



Willem van Kralingen van Sollidd begrijpt de teleurstelling. "Mensen zijn al gespannen of het ze gaat lukken om een kaartje te bemachtigen. Als dan vervolgens alles plat ligt, hebben ze het gevoel geen eerlijke kans te hebben gekregen op een ticket."



Concurrentie

Of de aanval met concurrentie te maken heeft, weet Kralingen niet. "Ik wil er eigenlijk ook niet over nadenken." De komende tijd kijkt hij met zijn team hoe hij beter op mogelijke toekomstige DDoS-aanvallen kan anticiperen.



"We leven weken naar dit moment toe en dan gebeurt er zo iets," zegt Naut Donders van organisator Audio Obscura. "Zowel Sollidd als wij kunnen hier niets aan doen. Maar er gaat van alles door je hoofd."



Het is de eerste keer dat er een technofeest in de Bijlmerbajes wordt gehouden. Audio Obscura gaf eerder feesten op andere bijzondere locaties zoals in de tunnel onder het Rijksmuseum.



Lees ook: ADE-feesten in 'apocalyptische' Bijlmerbajes