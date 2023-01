Adam en Olivia zijn in 2022 de populairste kindernamen in Amsterdam

Over heel Nederland gezien zijn Emma (677), Noah (871) en Sam (581) de populairste kindernamen van 2022. Beeld Getty Images

Wie de lijst met drie populairste namen voor jongens in de stad overziet, waant zich in het Oude Testament: Adam, Noah en Benjamin laten zien dat de invloed van Genesis ver reikt. In totaal werden in Amsterdam in 2022 65 Adams, 49 Noahs en 40 Benjamins geboren.

Ook populair is de Arabische naam Zayn (36), die is afgeleid van het woord ‘schoonheid’. De andere populaire namen in Amsterdam zijn Liam (33), James (31), Luca (30), Alexander (28), Lucas (28), Rayan (28), Oliver (27), Max (26) en Felix (25).

Voorliefde voor a-klank

Bij de keuze voor meisjesnamen is men minder Bijbelvast: de drie populairste namen zijn Olivia (46), Noor (43) en Yara (33). Wat bij de vrouwennamen opvalt is de voorliefde voor een a-klank: acht van de negen populairste namen eindigen op de eerste letter van het alfabet: naast bovenstaande zijn dat Luna (32), Emma (31), Maya (29), Sofia (28), Lina (27) en Mila (26).

De populariteit van de a-klank was geen eenjaarlijkse rage: in 2021 waren Sara, Mila en Sofia de populairste meisjesnamen in de stad, en hadden acht van de namen uit de top tien de letter a als uitgang.

Amsterdammers zijn in hun keuze voor jongensnamen ook honkvast, want in 2021 waren de populairste Adam, Benjamin en Hugo. Noah, dat afgelopen jaar de op een na populairste naam was, stond het jaar ervoor op plek acht.

Genderneutrale namen

Over heel Nederland gezien zijn Emma (677), Noah (871) en Sam (581) de populairste kindernamen van 2022. De populairste genderneutrale kindernaam, dit jaar voor het eerst gepresenteerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), is Sam.

Julia (655) is na Emma het meest populair voor meisjes, blijkt uit het jaarlijkse overzicht. 624 meisjes kregen de naam Mila, goed voor de derde plek. Bij de jongens staat Liam op de tweede plek (666 keer gegeven) in de namenlijst. De derde plaats is voor Luca (664). Op de lijst met genderneutrale namen staat op de tweede plaats Isa (377), gevolgd door Bo (305).

Volgens Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, zijn Noah en Emma al jaren populair in veel Europese landen. “Opvallend is dat na de successen van Max Verstappen zijn voornaam niet populairder is geworden,” aldus Bloothooft. “Voor jongens lijken de Arabische naam Zayn en het oudtestamentische Boaz er aan te komen, net zoals – ook internationaal – Luna en het Ierse Maeve voor meisjes.” Met de populariteit van Zayn loopt Amsterdam dus voor op de rest van het land.

Om de privacy te kunnen waarborgen geeft de SVB alleen namen weer die minimaal 25 keer gegeven zijn. Via de website van de SVB kunt u kijken hoe vaak uw naam of die van uw kroost op de lijst staat.

In 2022 zijn in Nederland (tot en met november 2022) ruim 168.000 baby’s geboren, ruim 86.000 jongens en meer dan 82.000 meisjes.