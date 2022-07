Ad K. veroordeeld tot 16 jaar voor doodslag Patrick van Dillenburg

Beeld Hollandse Hoogte / Nicole van den Hout

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand achttien jaar gevangenisstraf wegens moord.

De 52-jarige K. was aanwezig bij het hof en interrumpeerde de voorzitter gedurende de uitspraak bij herhaling door te blijven zeggen dat hij onschuldig was. Hij werd direct na de uitspraak van het vonnis meegenomen door de parketpolitie. Meegekomen familieleden en bekenden reageerden na het uitspreken van het vonnis emotioneel.

Spoorloos verdwenen

Van Dillenburg, destijds 38 jaar oud, vertrok op 2 januari 2002 uit zijn huis in Amsterdam na een telefoontje en is sindsdien spoorloos gebleven. Zijn familie sloeg pas dagen later alarm, omdat Van Dillenburg wel vaker voor langere tijd verdween. Onderzoek door de politie leidde naar een mogelijk conflict over drugs. Concrete aanwijzingen bleven echter uit.

In 2016 startte de politie opnieuw een onderzoek naar de verdwijning, dat uitmondde in de aanhouding van K. en een inmiddels overleden medeverdachte. De rechtbank sprak beiden vorig jaar vrij. Volgens de rechtbank hadden door de recherche ingezette undercoveragenten K. te zwaar onder druk gezet, als gevolg waarvan een door hem afgelegde bekentenis de prullenbak in kon. Voor de rechtbank deed K., die verslaafd was aan harddrugs, zijn bekentenissen dan ook af als ‘broodjeaapverhalen’.

Volgens het hof ligt dit toch anders. K. is door de undercoveragenten weliswaar ‘in verregaande mate misleid’, maar in twee van de drie gesprekken waarin hij belangrijke uitlatingen deed was geen sprake van uitgeoefende druk.