Actrice Miryanna van Reeden uitgescholden voor 'vieze jodin'

Volgens Van Reeden is ze uit het veld geslagen door de confrontatie met de haar onbekende man. "En dat voor het Joods Historisch Museum, in de buurt waar zoveel joden zijn weggevoerd. De symboliek. Zoveel haat."



De actrice gaat hoe dan ook aangifte doen van het incident en er melding van maken bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Dat houdt alle vormen uitingen van antisemitisme bij.



Aangifte

Van Reeden zegt dat ze betwijfelt of de man 'met een noord-Afrikaanse uiterlijk' ooit zal worden gepakt. "Misschien zijn er camerabeelden die duidelijkheid kunnen geven."



Hoe dan ook vindt ze het doen van aangifte belangrijk. "Niet omdat de man aangehouden moet worden, maar om duidelijk te maken dat er anno 2019 nog altijd misstanden zijn op het gebied van antisemitisme, andere bevolkingsgroepen, religies en mensen met seksuele voorkeuren."



Dit is wat er in Nederland aan de hand is, vindt Van Reeden. "We leven in een samenleving waarin het kennelijk normaal begint te worden elkaar op straat te beledigen. Mensen voelen, op basis van niets, de behoefte zich in de openbaarheid uit te spreken. Zonder enige vorm van remming en zonder zich te realiseren hoe kwetsend dat kan zijn", aldus Van Reeden, die stelt dat enkele van haar familieleden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd omdat ze joods waren.



Van Reeden - zelf niet religieus - vindt het achteraf, hoe vreemd dat wellicht ook klinkt, goed dat ze werd beledigd. "Je hoort wel eens over antisemitisme, maar het effect daarvan was voor mij altijd lastig in te schatten, omdat ik het nog nooit had meegemaakt. Nu ken ik de impact. En die is hard, keihard."



Nepnieuws

Van Reeden krijgt bij haar Facebookpost tientallen reacties: positief en negatief. "Ik krijg veel steun, maar er zijn ook weer lieden die het incident bestempelen als een verzinsel en die mij een onruststoker en verspreider van nepnieuws vinden.'' Over dat laatste: "Zoiets verzin je niet."



Met de negatievelingen gaat ze niet in discussie, benadrukt ze. "Ik stond op dat zebrapad oog in oog met iemand die vol haat tegen me sprak en naar me keek. Eigenlijk had ik hem moeten slaan. Dat deed ik niet uit vrees voor escalatie. Daarom heb ik verbaal van me afgebeten. Maar dat doe ik op Facebook niet: ik heb deze week mij portie belediging wel gehad."