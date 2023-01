Actrice en souschef Ghislaine Pierie (1969-2023): ‘Ze was intens in alles’

Ghislaine Pierie had niet een, maar twee geslaagde carrières. Ze was actrice, onder meer in Rozengeur & Wodka Lime, en werd later souschef in De Plantage in Amsterdam. En ook de rollen begonnen weer te komen. ‘Ze was intens in alles.’

De dag voordat Ghislaine Pierie stierf, kreeg ze nog een grote rol in een theaterproductie aangeboden. “Ik heb het haar nog verteld,” zegt haar man Patrick Neumann. “Je zag dat ze er blij van werd. ‘Toch wel gaaf, hè,’ zei ze. En dat is het ook. Ze had gewoon twéé geslaagde carrières.”

Die twee carrières begonnen de laatste jaren zelfs door elkaar te lopen. Neumann: “Ze kookte ’s avonds in De Plantage en ging dan naar een hotel om ’s ochtends vroeg op de set te staan van een serie of voor een gastrol. Haar arbeidsethos was ongekend.” “Ze was intens in alles,” zegt vriendin Sabine Brian. “In werk, in ruzie maken, in discussiëren, in genieten en ook in de liefde.”

Pierie werd geboren in Ede en groeide op in Zutphen. Ze ging naar de toneelschool in Maastricht, maar kon daar niet aarden. Later voltooide ze alsnog de toneelschool in Amsterdam.

Lesbische Babette

Ze speelde een rol in de met een Televizier-Ring bekroonde serie Westenwind, maar kreeg pas echt landelijke bekendheid vanaf 2001 door Rozengeur & Wodka Lime, een zeer succesvolle serie over vier vrouwen en hun relatie. Pierie speelde de rol van de lesbische Babette.

Brian: “Zeker in die tijd vonden meisjes troost in haar rol; je zag toen niet zoveel lesbische hoofdrollen op televisie. Dat vond Ghislaine mooi aan de rol. Haar bekendheid vond ze soms lastig. Ze vond het moeilijk als mensen haar aanspraken. Maar dat deed ze wel altijd vriendelijk, zeker als het ging over geaardheid.”

Rozengeur & Wodka Lime draaide zes seizoenen, en daarna werd Pierie nauwelijks nog voor rollen gevraagd, tot haar eigen verbazing. Ze vermoedde dat ze in het verkeerde bakje was beland, ‘het bakje te-oud-dus-maar-niet-meer-bellen’, zei ze daarover in 2021 in een interview met Het Parool.

Tweede grote liefde

Daarom had ze zichzelf hervonden in haar tweede grote liefde, naast acteren: koken. Al sinds haar studententijd werkte Pierie in cafés en keukens in de stad, onder meer bij De Ysbreeker, Café Amsterdam en Van Puffelen. Van haar Indische vader kreeg ze de liefde voor koken van huis uit mee.

Brian: “Dan stond ze thuis twee dagen in de keuken te koken voor 25 man – meer paste niet in de woonkamer. Maar een kwartier voordat de mensen kwamen, ging ze even naar de badkamer en kwam ze terug op hoge hakken en met rode lippenstift. Dan was ze de gastvrouw en genoot ze intens.”

In 2015 besloot ze het professioneler aan te pakken. Ze volgde een koksopleiding voor volwassenen en begon een jaar later als kok in De Plantage. Vijf jaar later al was ze souschef. En toen begonnen dus ook de rollen weer te komen, zoals in de spin-off van Penoza, Doodstil. Komend voorjaar is ze te zien in de serie De droom van de jeugd.

‘Meteen helemaal mis’

Afgelopen mei voelde ze zich niet zo lekker. Brian: “Ze dacht nog dat het kwam door het harde werken, of misschien de overgang. Maar het bleek meteen helemaal mis, ze was ongeneeslijk ziek. Toen ging het heel snel.” Neumann: “Los van het verdriet zijn die laatste maanden zo ontzettend liefdevol verlopen, dat het maakt het te accepteren zoals het is.”

Pierie overleed afgelopen vrijdag, thuis in het bijzijn van haar twee broers en man. Ze werd slechts 53 jaar oud. Haar uitvaart vindt later deze week in besloten kring plaats.

Brian: “Ze heeft hard moeten werken voor haar geluk. Ze zou ook nog de hoofdrol spelen in een nieuwe speelfilm. Jezus, dacht ik toen, eindelijk word je weer gezien en dan krijg uitgerekend jij weer die verschrikkelijke ziekte.”