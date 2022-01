Activiteiten mensenrechtencentrum VU stilgelegd na ophef over bagatelliseren situatie Oeigoeren

Beeld ANP XTRA

Ook worden uitspraken van medewerkers onderzocht. Lopende onderzoeken van het centrum en colleges aan studenten zijn stilgelegd.

Vorige week zette de VU de Chinese subsidie stop die het centrum ontving voor een onderzoek naar mensenrechten. Het was de vraag of door deze financiering onafhankelijk onderzoek kon worden gedaan. In berichtgeving van de NOS kwamen medewerkers van het centrum aan het woord die de situatie in Xinjiang, waar de etnische minderheidsgroep van Oeigoeren wordt onderdrukt, lijken te bagatelliseren.

Enkele betrokkenen bij het onderzoekscentrum hebben zich in het verleden positief uitgelaten over de mensenrechtensituatie in China. De directeur van het Cross Cultural Human Rights Centre is hoogleraar mensenrechten Tom Zwart van de Universiteit Utrecht. Hij is regelmatig te zien geweest op de Chinese staatstelevisie. De NOS haalt een interview aan waarin hij zegt te geloven dat China het beste voor heeft met mensenrechten.

Bagatelliseren

Het onderzoek naar het centrum en het mogelijke gebrek aan wetenschappelijke onafhankelijkheid door de subsidie wordt nu gestart, laat een woordvoerder van de VU woensdag weten. De studenten van wie de colleges zijn uitgesteld zijn op de hoogte gebracht.

In de verklaring op de website zegt het centrum zich te distantiëren van alle mensenrechtenschendingen en uitspraken die deze schendingen lijken te bagatelliseren of ontkennen. Daarnaast stelt het centrum achter de uitspraken van de Verenigde Naties te staan, die zeggen dat de Oeigoerse mensenrechten in China systematisch geschonden worden.