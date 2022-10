Activistisme op de muren van een hedendaags kraakpand

In een gekraakt pand op de Nieuwezijds Voorburgwal vindt dit weekeinde de expositie Piep, knars, krijs, kraak! plaats. De dertien kunstwerken die worden getoond op de twee krappe verdiepingen hebben allemaal een politieke lading. ‘Er moet meer plaats zijn voor tegencultuur in de stad.’

De krakers die zich nu al tien dagen ophouden in het vervallen hoekpand op de Nieuwezijds Voorburgwal hebben hun nieuwe onderkomen herdoopt tot Het monument. Een symbolische naam, niet alleen omdat het gebouw een monumentenstatus heeft, maar ook omdat het pand, dat al geruime tijd leegstond, symbool staat voor een stad die aan het veranderen is en in de ogen van de krakers weinig meer lijkt op het Amsterdam zoals het ooit was. “We herkennen de stad waar we allemaal zo van houden niet meer terug,” zegt kraker Jantje.

Naast hem knikken Lana en Sjakie instemmend. Het zijn niet hun echte namen, want sinds kraken in 2010 strafbaar is, moeten ze op hun hoede zijn. Ze zijn zich bewust van de risico’s die ze lopen, maar ze zijn ook vastberaden. “Er is woningnood, het aantal daklozen neemt toe, de binnenstad is onbetaalbaar. En tegelijkertijd staan er panden leeg, met alle gevolgen van dien. Is het dan raar of zelfs radicaal dat mensen daar tegen in actie komen?”

Kruisbestuiving

Daar bovenop hekelen de jonge krakers het verdwijnen van de vrijplaatsen en van de tegencultuur uit de stad. “Kunstenaars worden steeds verder het centrum uitgedrukt, ze kunnen alleen nog terecht aan de rafelranden van de stad,” zegt Lana. “Terwijl cultuur juist kan groeien als mensen elkaar ontmoeten en er kruisbestuiving kan ontstaan. Dit kapitalistische systeem dwingt mensen elkaars concurrent te zijn. Wij geloven in samenwerken, in kameraadschap en collegialiteit.”

De expositie Piep, knars, krijs, kraak!, die vrijdagavond werd geopend, is daar het fysieke bewijs van. Op de twee verdiepingen van het piepkleine huisje, dat weinig meer is dan een paar kale muren, worden dertien kunstwerken vertoond, uiteenlopend van sculpturen en schilderijen tot video-installaties en performancekunst. De expositie is gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de kunstenaars, afkomstig uit binnen- en buitenland laten allen een activistische inslag zien in het werk dat ze maken.

Spookstad

Op de eerste verdieping hangt een laken waarop een veldbed staat afgebeeld en de tekst ‘set me free’. Het werk heet No space to breathe en verwijst naar de omstandigheden waaronder de leden van vluchtelingencollectief We Are Here jarenlang leefden. De audio-installatie Clockwork van de Iraanse kunstenaar Nezhla Imanzadeh moet het geluid van ‘zalige onwetendheid’ verbeelden. Op de opening wordt een activistische bewerking van het toneelstuk Repelsteelje, een ‘non-binaire anarchafeminist’ die overhoop ligt met de politie, opgevoerd.

“Alle werken en ook de naam van de tentoonstelling symboliseren wat er volgens ons mis is met de stad,” zegt Sjakie. “Amsterdam piept en kraakt in zijn voegen en dreigt tegelijkertijd een spookstad te worden omdat er nauwelijks nog plaats is om te wonen.”

Jantje hoopt dat het signaal van de krakersactie wordt opgepikt. Niet voor niets hangt er een gigantisch spandoek van Kraak Mokum aan de vervallen gevel van het pand. En als de politie langskomt, dan is dat maar zo. “We doen dit niet omdat we het leuk vinden of zo. Het belang van de stad staat voorop, we nemen het hartstikke serieus, ook de mogelijke consequenties.”