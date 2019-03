Activistische aanpak splijt antirooklobby

Hun aanpak is succesvol geweest, maar wij merken dat 'de middenweg' ons vaak verder helpt

Geen geld meer

De Alliantie wil werken aan een 'positieve insteek' en wil een 'verbindende factor zijn'. "Hun aanpak is zeker succesvol geweest, maar wij hebben gemerkt dat de middenweg ons vaak verder helpt," zegt Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding.



"Waar wij soms onderhandelden met mensen en goede gesprekken hadden, werd over diezelfde personen op Tabaknee.nl negatief geschreven, omdat ze in het verleden iets voor de tabakslobby zouden hebben gedaan. Gesprekken daarover hebben niet tot een oplossing geleid, dus hebben wij de financiering van Tabaknee.nl stop gezet. Waar het kan, blijven we overigens samenwerken."



Marc Willemsen, expert op het gebied van tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht (UM), begrijpt dat het schuurt, maar vindt dat zowel de polderstrategie van de Alliantie als de confrontaties van de longartsen belangrijke methoden zijn in de strijd tegen tabak. "Artsen kunnen bepaalde zaken nou eenmaal makkelijker zeggen vanuit hun rol. Dat werkt."



Wanda de Kanter was de drijvende kracht achter de pogingen van advocaat Bénédicte Ficq de tabaksindustrie in Nederland voor de rechter te slepen wegens poging tot zware mishandeling. Dat zijn belangrijke acties, stelt Willemsen. "Maar in Nederland komt het beleid tot stand door polderen. Overleg is dus ook belangrijk. Eigenlijk versterken de twee strategieën elkaar."



'Dubieuze onderzoeken'

Een voorbeeld van de schurende samenwerking tussen Tabaknee.nl en de Alliantie is een artikel op Tabaknee.nl over een oproep aan staatssecretaris Paul Blokhuis: hem werd verzocht oud-Kamerlid Jolande Sap te vervangen als voorzitter van de groep experts die oplossingen bedenkt om roken terug te dringen. Sap was ook commissaris bij adviesorganisatie KPMG en zou weg moeten omdat KPMG 'dubieuze onderzoeken' zou doen in opdracht van tabaksfabrikanten.



Pauline Dekker zegt in een reactie dat zij en De Kanter 'toch enigszins verbaasd zijn'. "We streven hetzelfde doel na. Ze zijn met name gevallen over dat van Jolande Sap, denk ik," zegt Dekker. De artsen zijn niet van plan te stoppen met hun felle strijd tegen roken. "We blijven lezingen geven, naast onze gewone banen, en gaan door met Tabaknee.nl, maar we zoeken wel naarstig naar financiers."