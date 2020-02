Activisten protesteren tegen plofkippen bij hoofdkantoor Subway

Dinsdagochtend plaatsten dierenrechtenactivisten een paar tientallen opblaaskippen op de Prinsengracht, bij het Europese hoofdkantoor van Subway, als protest tegen het gebruik van plofkippen door de fastfoodketen.

Het protest wordt georganiseerd door de Open Wing Alliance, een internationaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties die ten strijde trekken tegen plofkippen. De circa dertig actievoerders trekken van de Prinsengracht, met kip en al, naar een Subway-vestiging op het Rokin.

Met het protest hopen de actievoerders dat Subway zich gaat houden aan het zogeheten European Chicken Commitment. Daarin worden hogere eisen gesteld aan de leefomstandigheden van kippen. In die afspraken staat onder meer dat de kippen niet in kooien gehouden mogen worden en voldoende licht moeten krijgen. Tevens bieden ze een petitie aan die 130.000 keer is ondertekend.

“Subway houdt zich al aan dergelijke afspraken in de Verenigde Staten en Canada,” zegt woordvoerder Diana von Webel. “Daarom is Subway nu een natuurlijke kandidaat voor dit protest.”

Al twee jaar voeren de organisaties gesprekken met Subway. “Maar ze hebben een tactiek van uitstellen, die ons verwart. We vermoeden dat het heeft te maken met bepaalde personen hoog in de leiding van Subway Europa. Die werkten vroeger in de vleesindustrie.”

Carolina Bertolaso (30) is dinsdagochtend op de Prinsengracht namens Animal Equality uit Italië. “In mijn land gaat het ook niet zo goed en voeren we ook deze campagne. Ik wil dat het leven van miljarden kippen wordt verbeterd.” Ze denkt dat Subway bang is om aan het European Chicken Commitment mee te doen, omdat het meer kosten moet maken. “Als ze niet naar ons luisteren, hopelijk dan wel naar onze kippen.”

Blauwe komkommer

Geoffrey Deckers (51) is voorzitter van Een DIER, Een VRIEND. “De eer voor dit idee gaat naar onze Duitse collega’s.” Hij heeft al geprotesteerd bij grote hotelketens en KFC. “We hebben al op diverse manieren geprobeerd met Subway te praten maar er komt niets uit. Tegelijkertijd lopen ze wel voor qua aantal vegetarische en veganistische opties.”

Hij benadrukt dat de invloed van bedrijven als Subway niet onderschat moet worden. “Als een groot bedrijf zegt: ik wil een blauwe komkommer produceren, gaan ze zeker in het Westland een blauwe komkommer maken.” Hij denkt dat het protest vandaag effect gaat hebben. “Steeds meer dierenvrienden verenigen zich in de Open Wing Alliance. Als we denken aan die honderden miljoenen plofkippen, zien we dat er alle reden is om aan de slag te gaan. Kippen zijn de meest misbruikte dieren ter wereld.”

Subway liet in een persbericht eind vorig jaar al weten bezig te zijn met een onderzoek naar hoe haalbaar het is om de kippen van een betere levensstandaard te voorzien. ‘We proberen actief te begrijpen hoe het European Chicken Commitment de kwaliteit en de prijs van kip, die we aan onze klanten aanbieden, beïnvloedt,’ schrijft het bedrijf. Subway benadrukt wel al te voldoen aan EU-wetgeving over dit onderwerp.

Maatschappelijke druk

Stichting Wakker Dier, die overigens niet betrokken is bij deze actie, voert al langer actie tegen plofkippen in supermarkten. “Je ziet dat die geen plofkippen meer verkopen, maar eerder zogeheten lokkippen,” zegt woordvoerder Martijn Lodewijkx. “Er zitten dan zestien kippen op een enkele vierkante meter. Dan zou ik nog niet met die kip willen ruilen.”

Hij ziet dat de supermarkten sneller veranderen dan de fastfoodketens. Volgens Deckers loopt de Lidl nu voor met gebruik van gezonde kippen. “Het argument dat het teveel kost, heeft de Lidl al keer op keer onderuit gehaald.”

Lodewijkx zegt dat een protest kan helpen om de maatschappelijke druk op te voeren. “Hoe meer bedrijven van hun klanten horen dat dit gewoon niet kan, hoe beter het is.”