Activisten protesteren bij Concertgebouw over relatie met Shell

Rond het middaguur werden drie met olie doordrenkte demonstranten tegen de glazen pui van het Concertgebouw gedrukt door andere activisten, meldt het kunstenaarscollectief Fossil Free Culture NL op Facebook. Toen dat klaar was, bleven er olie-afdrukken van lichamen achter op het glas.



Shell is volgens de website van het Concertgebouw een van de leden van haar business club. Fossil Free Culture NL strijdt voor een fossielvrij Museumplein. Het Concertgebouw is volgens Maria Rietbergen van het collectief de laatste culturele instelling aan het Museumplein die nog sponsoring van de fossiele industrie accepteert.



Elites

Het Concertgebouw is volgens haar 'hét ontmoetingspunt voor de politieke en financiële elites die Nederland besturen. "De lobbyisten van Shell schurken graag tegen deze elites aan om hun wereldwijde klimaatverwoestende praktijken te normaliseren. Niet alleen in de businessclub van het Concertgebouw, maar ook in hun bestuurskamer.''



Het Rijksmuseum stopte in 2017 met oliegigant Saudi Aramco, zegt Rietbergen. "Het Van Gogh Museum volgde in 2018 en dropte sponsor Shell. Nu is het tijd voor het Concertgebouw om de banden met de fossiele industrie te verbreken.''